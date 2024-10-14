Аграрії зібрали 57 млн тонн зернових і олійних культур — Finance.ua
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Аграрії зібрали 57 млн тонн зернових і олійних культур

Аграрний ринок
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Сільськогосподарські підприємства станом на 11 жовтня зібрали 40,2 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних культур та майже 5 млн тонн цукрового буряку із площі 16,8 млн га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Наразі намолочено 22,3 млн тонн пшениці на площі 4,9 млн га (100% площ), також зібрано 5,5 млн тонн ячменю з площі 1,4 млн га (100%), 10,6 млн тонн кукурудзи з площі 1,9 млн га (48%) та 465,3 тис. тонн гороху з площі 212,2 тис. га (100%).
Крім того, намолочено 156,1 тис. тонн проса на площі 82,9 тис. га (89%) та 124,3 тис. тонн гречки на площі 85,8 тис. га (96%).
Також намолочено 3,5 млн тонн ріпаку на площі 1,3 млн га.
Соняшнику намолочено 8,8 млн тонн насіння на площі 4,3 млн га (87%), сої — 4,8 млн тонн на площі 2,1 млн га (80%).
З валового збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини — 4,2 млн тонн, Полтавщини — 3,5 млн тонн та Кіровоградщини — 2,7 млн. тонн.
З урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини — 63 ц/га, Черкащини — 60,5 ц/га та Івано-Франківщини — 60,2 ц/га.
Аграрії 12 областей проводять збирання цукрових буряків.
Аграрії розпочали збирання ранніх зернових.
Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує зменшення врожаю зернових та зернобобових культур на 6,7% до 56 млн тонн у 2024 році порівняно з 2023 роком.
За матеріалами:
Українські Новини
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