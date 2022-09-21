Аграрії залучили понад 57 млрд грн кредитів — Finance.ua
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Аграрії залучили понад 57 млрд грн кредитів

Аграрний ринок
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Українські аграрії у межах програми «Доступні кредити 5-7-9» цьогоріч залучили 57,174 млрд грн кредитів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Відзначається, що у цілому за 2022 р. станом на 8 вересня вже 30 396 сільгосптоваровиробників залучили кредитів на суму 57 млрд 174 млн грн.
У тому числі під посівну кампанію до 1 червня аграрії залучили кредитів на суму 38,551 млрд грн, а з 1 червня 12 314 аграріїв залучили 18,623 млрд грн кредитів.
За програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів на суму 25,6 млрд грн.
У Мінагрополітики зазначають, що аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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