Аграрії залучили понад 57 млрд грн кредитів — Finance.ua

Аграрії залучили понад 57 млрд грн кредитів Вчора 20:21 — Аграрний ринок

Українські аграрії у межах програми «Доступні кредити 5-7-9» цьогоріч залучили 57,174 млрд грн кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що у цілому за 2022 р. станом на 8 вересня вже 30 396 сільгосптоваровиробників залучили кредитів на суму 57 млрд 174 млн грн.

У тому числі під посівну кампанію до 1 червня аграрії залучили кредитів на суму 38,551 млрд грн, а з 1 червня 12 314 аграріїв залучили 18,623 млрд грн кредитів.

За програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів на суму 25,6 млрд грн.

У Мінагрополітики зазначають, що аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.