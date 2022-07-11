Ахметов виводить інвестиційну компанію SCM із медіа-бізнесу — Finance.ua
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Ахметов виводить інвестиційну компанію SCM із медіа-бізнесу

Фондовий ринок
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Мільярдер Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року.
Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті SCM.
Він заявив, що цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій каналів та ліцензій друкованих медіа в Україні та припинить діяльність онлайн-медіа МГУ.
Таке рішення, наголосив він, продиктоване набранням чинності так званим антіолігархічним законом.
«Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний строк, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах», — йдеться у заяві.
Медіахолдинг Ахметова включає телеканали «Україна» та «Україна 24»
За матеріалами:
Економічна Правда
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