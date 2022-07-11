Ахметов виводить інвестиційну компанію SCM із медіа-бізнесу — Finance.ua

Ахметов виводить інвестиційну компанію SCM із медіа-бізнесу Вчора 17:50 — Фондовий ринок

Мільярдер Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року.

Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті SCM.

Він заявив, що цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій каналів та ліцензій друкованих медіа в Україні та припинить діяльність онлайн-медіа МГУ.

Таке рішення, наголосив він, продиктоване набранням чинності так званим антіолігархічним законом.

«Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний строк, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах», — йдеться у заяві.

Медіахолдинг Ахметова включає телеканали «Україна» та «Україна 24»

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