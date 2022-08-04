Агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС — Finance.ua

Агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС
Міжнародне рейтингове агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на природний газ у ЄС найближчими роками.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Прогнози фахівців S&P змінились через скорочення постачання газу з росії трубопроводом «Північний потік 1».
Аналітики очікують, що газ на нідерландському хабі TTF до кінця поточного року коштуватиме в середньому 50 дол. за 1 млн британських термальних одиниць (BTU), наступного року — 40 дол. та у 2024 році — 25 дол.
«Це суттєве підвищення відображає ймовірність того, що постачання російського трубопровідного газу залишаться на історичному мінімумі, що ускладнить завдання Європи із забезпечення достатніх запасів та постачання взимку», — пояснюють в S&P.
Також перегляд попереднього прогнозу зумовлений стрибком котирувань на спотовому та ф’ючерсному ринках.
За старим прогнозом газ до кінця поточного року мав би коштувати 30 дол. за 1 млн BTU, у 2023 році — 25 дол., у 2024 році — 15 дол.
Оцінки вартості газу в інших регіонах та нафти залишилися без зміни.
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