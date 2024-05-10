Для бізнесу та промисловості Києва сьогодні запроваджуються обмеження споживання електроенергії — Finance.ua

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Для бізнесу та промисловості Києва сьогодні запроваджуються обмеження споживання електроенергії

Енергетика
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Для бізнесу та промисловості Києва сьогодні запроваджуються обмеження споживання електроенергії
Для бізнесу та промисловості Києва сьогодні запроваджуються обмеження споживання електроенергії
Для бізнесу та промислового сектору Києва з 18:00 п’ятниці до 07:00 суботи буде застосовано обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.
«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так, з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 буде запроваджено графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.
Водночас Попко звернувся до містян із проханням «бути свідомими та самостійно економити електроенергію. Особливо у вечірні пікові години навантаження».
Нагадаємо, в «Укренерго» заявили, що в Telegram знову почали з’являтися фейкові повідомлення про запровадження графіків відключення світла на території України. «„Укренерго“ не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача», — уточнили у компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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