Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян — Finance.ua
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Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян

Фондовий ринок
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Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян
Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян
Компанія Adobe, розробник популярних програм для роботи з графікою та відео, автоматично подовжує ліцензії своїм користувачам в росії без стягнення плати.
Про це повідомляють російські медіа з посиланням на власні джерела.
За словами одного з таких джерел, безоплатне продовження стосується тільки індивідуальних підписок, які були придбані через офіційний сайт Adobe і прив’язані до платіжної картки.

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Інший інформатор повідомив, що така опція з’явилася лише пів року тому і не дає змоги придбати нову підписку, а лише продовжити чинну.
Нагадаємо — у березні 2022 року Adobe припинила продаж нових продуктів і послуг у росії. Після цього користувачі не могли купити підписки на Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro тощо. Крім того, Adobe заблокувала доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ.
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А вже у квітні 2022 року Adobe дозволила продовжувати ліцензії своїх продуктів для тих клієнтів з росії, які придбали її раніше. Однак це стосувалося тільки корпоративних користувачів VIP-пакета. Продовжити ліцензію на користування можна було в онлайн-магазині Softline Store — офіційного партнера Adobe на території країни-терориста.
Зазначимо, що у дев’ятому пакеті санкцій від Євросоюзу набула чинності заборона на постачання до росії ноутбуків та софту, генераторів і дронів для дозвілля. Щоправда, деякі західні компанії й досі шукають способи продати свій продукт ворогу в обхід санкцій.

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За матеріалами:
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