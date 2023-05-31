Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян — Finance.ua

Adobe всупереч санкціям ЄС безкоштовно продовжує ліцензію на свої продукти для росіян
Компанія Adobe, розробник популярних програм для роботи з графікою та відео, автоматично подовжує ліцензії своїм користувачам в росії без стягнення плати.
Про це повідомляють російські медіа з посиланням на власні джерела.
За словами одного з таких джерел, безоплатне продовження стосується тільки індивідуальних підписок, які були придбані через офіційний сайт Adobe і прив’язані до платіжної картки.
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Інший інформатор повідомив, що така опція з’явилася лише пів року тому і не дає змоги придбати нову підписку, а лише продовжити чинну.
Нагадаємо — у березні 2022 року Adobe припинила продаж нових продуктів і послуг у росії. Після цього користувачі не могли купити підписки на Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro тощо. Крім того, Adobe заблокувала доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ.
А вже у квітні 2022 року Adobe дозволила продовжувати ліцензії своїх продуктів для тих клієнтів з росії, які придбали її раніше. Однак це стосувалося тільки корпоративних користувачів VIP-пакета. Продовжити ліцензію на користування можна було в онлайн-магазині Softline Store — офіційного партнера Adobe на території країни-терориста.
Зазначимо, що у дев’ятому пакеті санкцій від Євросоюзу набула чинності заборона на постачання до росії ноутбуків та софту, генераторів і дронів для дозвілля. Щоправда, деякі західні компанії й досі шукають способи продати свій продукт ворогу в обхід санкцій.
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