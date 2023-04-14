Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото) — Finance.ua
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Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото)

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Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото)
Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото)
Компанія Acura (преміальна «дочка» Honda) представила новий «заряджений» седан Integra Type S 2024 року. Автомобіль, збудований на базі Honda Civic Type R, можна буде купити в США уже влітку.
Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото)
Acura Integra Type S 2024 має 2,0-літрову бензинову «турбочетвірку» VTEC потужністю 320 кінських сил. Двигун поєднується із шестиступінчастою механічною трансмісією. Привод — передній, з диференціалом, що самоблокується. Наскільки швидко седан з такими агрегатами розганяється до «сотні», поки не відомо.
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Випускатимуть заряджену Інтегру на заводі Honda у Мерісвіллі, США. Ціни та комплектації будуть оголошені пізніше.
Раніше стало відомо, що Honda готує до виходу новий бюджетний кросовер.
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За матеріалами:
mmr.ua
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