Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото) — Finance.ua

Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото) Сьогодні 04:13 — Фондовий ринок

Acura представила новий 320-сильний седан на базі Honda Civic (фото)

Компанія Acura (преміальна «дочка» Honda) представила новий «заряджений» седан Integra Type S 2024 року. Автомобіль, збудований на базі Honda Civic Type R, можна буде купити в США уже влітку.

Acura Integra Type S 2024 має 2,0-літрову бензинову «турбочетвірку» VTEC потужністю 320 кінських сил. Двигун поєднується із шестиступінчастою механічною трансмісією. Привод — передній, з диференціалом, що самоблокується. Наскільки швидко седан з такими агрегатами розганяється до «сотні», поки не відомо.

Випускатимуть заряджену Інтегру на заводі Honda у Мерісвіллі, США. Ціни та комплектації будуть оголошені пізніше.

Раніше стало відомо, що Honda готує до виходу новий бюджетний кросовер.

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