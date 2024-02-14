Acer анонсувала потужний електросамокат із захистом від води (фото, відео) — Finance.ua
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Acer анонсувала потужний електросамокат із захистом від води (фото, відео)

Технології&Авто
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Acer анонсувала потужний електросамокат із захистом від води (фото, відео)
Acer анонсувала потужний електросамокат із захистом від води (фото, відео), Фото: ilenta.com
На сайті Acer з’явився докладний опис нового продукту компанії — електросамокату Predator Extreme PES017.
Його особливостями стануть міцна конструкція і потужний двигун, призначені для пересування навіть екстремальними ділянками доріг.
Компанія заявляє, що Extreme PES017 однаково добре підходить для їзди містом та бездоріжжям. Самокат буде оснащений двигуном з максимальною потужністю 390 Вт та крутним моментом 40 Нм, що дозволить йому розганятися до 32 км/год і долати підйоми з ухилом до 18%.
Фото: ilenta.com
Фото: ilenta.com
Місткість акумулятора самоката складе 48 Втг (до 32 км пробігу на одному заряді). На передніх та задніх колесах будуть встановлені дискові гальма, а захист за стандартом IPX5 дозволить використовувати електросамокат у будь-яких погодних умовах. Завдяки телескопічній підвісці передньої вилки, задньому амортизатору та низькому розташуванню центру тяжіння на Predator Extreme можна буде виконувати різні трюки.
Електросамокат надійде у продаж у Європі, на Близькому Сході та в Африці за ціною від 1299 євро у другому кварталі поточного року.
За матеріалами:
iLenta
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