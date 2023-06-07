Абсолютно новий Skoda Kodiaq запущено у виробництво (Фото) — Finance.ua

Абсолютно новий Skoda Kodiaq запущено у виробництво (Фото) Сьогодні 22:25 — Фондовий ринок

Абсолютно новий Skoda Kodiaq запущено у виробництво (Фото)

Skoda сьогодні опублікувала фото звареного кузова кросовера Kodiaq нового покоління — виробництво дослідних автомобілів розпочалося на заводі компанії у Квасінах (Чехія).

Дослідні екземпляри Kodiaq нового покоління збирають у рамках модернізації виробництва, на яку виділили 12 млн. євро. Ця сума піде на вдосконалену лінію збирання шасі, модернізацію головного конвеєра. Головна причина цього — запуск у виробництво гібридного Kodiaq нового покоління. Він вийде під назвою Kodiaq iV, але технічних подробиць поки що немає. Очікується, що після модернізації виробництва з конвеєра сходитиме до 410 кросоверів на добу.

Skoda Kodiaq виробляється з 2016 року, і випуск нового покоління вже стоїть гостро. Офіційна прем'єра нового Kodiaq відбудеться восени, але продажі стартують лише 2024 року.

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