90% біженців з України повернуться додому, але не одразу - експерт — Finance.ua
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90% біженців з України повернуться додому, але не одразу - експерт

Особисті фінанси
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Фахівці вважають, що після війни Україну очікує хвиля мігрантів, тобто структура населення стане іншою.
За різними оцінками, за час війни Україну покинуло до 7 мільйонів людей. Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року нас реально було 34,5 мільйона. Сьогодні не будемо говорити, до яких наслідків може це призвести.
Чим скоріше закінчиться війна, тим більше людей повернеться, говорять соціологи.
— Безпека — це основне, що буде визначальним, — повторює директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. — Другий момент — це економічна складова, бо люди, які зараз перебувають за кордоном, втратили можливість заробляти в Україні і забезпечувати свої родини.
А поки навіть у тих, хто ніколи не збирався нікуди переїжджати, потихеньку облаштовується життя, діти йдуть до школи, вивчають мови, в них з’являються друзі й взагалі — нові, інші перспективи. І це теж може стати вирішальним фактором для їхніх мам та бабусь, щоб не повертатися. Між іншим, третину з мігрантів, за даними прикордонної служби, становлять саме діти.

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— До речі, ставлення до дітей в тих школах, як правило, краще ніж у нас. Так, там менше вимог і нижчий рівень викладання, але й навантаження на дітей менше, — каже генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
— До українських біженців за кордоном, згідно нашим соціологічним дослідженням, взагалі дуже хороше ставлення, — підкреслює Олексій Антипович.
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З одного боку, це дуже добре, що українців гарно приймають, з іншого — чим краще їх там приймають, тим більше шансів, що вони там і залишаться, зауважує Володимир Паніотто.
Переважна більшість наших мігрантів — люди з вищою освітою, зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова під час дискусії «Міграційна криза: чи повернуться українці додому?» у Фейсбуці.

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За різними даними, їх частка серед тих, хто виїхав, становить 60-70%.
— Ці люди є конкурентоспроможними на місцевих ринках праці. Якщо війна триватиме ще кілька місяців, значна частина цих людей знайде роботу, відповідно, зможе винайняти прийнятне для себе житло. І тоді виникне питання, чи повернуться вони взагалі, — сказала Лібанова.
Під час опитувань люди кажуть, що повернуться, коли почнуть працювати їх підприємства, підкреслює Володимир Паніотто:
— Якщо ми будемо якнайшвидше відновлювати роботу підприємств, навіть під час війни, частина людей зможе повернутися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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