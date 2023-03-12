75% громадян США, як і раніше, цікавляться криптовалютами — опитування — Finance.ua

75% громадян США, як і раніше, цікавляться криптовалютами — опитування Сьогодні 03:48 — Криптовалюта

75% громадян США, як і раніше, цікавляться криптовалютами — опитування

Більшість американців (75% респондентів) тією чи іншою мірою вірять у цифрові активи, незважаючи на крах FTX.

Це випливає з опитування Paxos, пише forklog.

Приблизно 72% «трохи стурбовані чи зовсім не стурбовані» волатильністю на ринку цифрових активів у 2023 році. Більша частина (52%), як і раніше, зацікавлена в криптоінвестиціях.

Близько 38% респондентів воліли б отримувати криптоактиви як винагороду за кредитною карткою або програмою лояльності, 34% бачать у них засіб переказу грошей друзям чи сім’ї.

У дослідженні 5−6 січня взяли участь 5000 дорослих респондентів із доходом сім’ї понад $50 000 на рік, які купували криптовалюту за останні три роки.

Близько третини з них уперше придбали цифрові активи за останні 12 місяців.

Нагадаємо, у лютому 2023 року аналітична компанія Morning Consult і біржа Coinbase у спільному дослідженні з’ясували, що 20% дорослого населення США (понад 50 млн осіб) мають криптоактиви.

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