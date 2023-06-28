7 гарячих вакансій з зарплатою від 15 000 і вище — Finance.ua
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7 гарячих вакансій з зарплатою від 15 000 і вище

Особисті фінанси
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7 гарячих вакансій з зарплатою від 15 000 і вище
7 гарячих вакансій з зарплатою від 15 000 і вище
Work.ua підготував добірку вакансій, на які терміново шукають фахівців.

Кухар, Львів, 15 000−18 000 грн

Мережа закладів харчування Gazda Group шукає талановитого кухаря з досвідом роботи для роботи в ресторані «Медівня 1979».
Ключова зона відповідальності: швидко готувати страви відповідно до технологічних карт. Роботодавець пропонує розвезення в межах міста та професійне навчання коштом компанії.

Автоелектрик, Київ, 30 000−45 000 грн

Інтернет-магазин автозапчастин Ukrparts у пошуку автоелектрика для ремонту й діагностики електрообладнання автомобіля та ремонту й встановлення додаткового електрообладнання. Надається спец. одяг, є роздягальня, душова, кімната відпочинку.

Фахівець технічної підтримки, Київ, 19 000−22 000 грн

Хостинг-провайдеру «Фрихост» потрібен співробітник служби технічної підтримки дата-центру, який має базові знання PHP, MySQL, вміє читати та розуміти логи Apache, Nginx, Exim, знає та розуміє DNS.
Бажано мати досвід роботи у Web-дизайні, з Joomla, Wordpress, а також з різними панелями управління (Hestia, DirectAdminin). Фахівець відповідатиме на технічні запитання клієнтів, розв’язуватиме дрібні проблеми тощо.

Бухгалтер, Київ, 25 000−35 000 грн

Агенція Borsch шукає досвідченого бухгалтера. У фахівця в підпорядкуванні буде асистент. Від кандидата очікують досвіду роботи від 2 років на позиції заступника головного бухгалтера або бухгалтера на ділянках (перевага надається кандидатам зі сфер будівництва, проєктування, виробництва, аутсорсингових бухгалтерських компаній).
Знання англійської мови буде перевагою. До обов’язків спеціаліста входитиме ведення бухобліку/податкового обліку, нарахування заробітної плати, складання фінансової/податкової звітності.

Бухгалтер з обліку банківських операцій та розрахунків з покупцями, Київ, 20 000−23 000 грн

Компанія «Віконний Стандарт» запрошує на роботу бухгалтера з обліку банківських операцій та розрахунків з покупцями.
Фахівець виконуватиме такі обов’язки: створення платіжних доручень та здійснення банківських платежів, вивантаження та рознесення банківських виписок в програму 1С, загальний контроль за банківськими рахунками тощо.
Роботодавець пропонує 20 000 грн заробітної плати на період випробувального терміну (2 місяці), після — 23 000 грн.

Менеджер із забезпечення/закупівель, Вишгород, 20 000 грн

Український виробник доглядової косметики Mermade запрошує до свого колективу менеджера із забезпечення з досвідом роботи у сфері закупівель від 1 року.
До обов’язків менеджера входитиме замовлення матеріалів згідно з потребами виробництва, операційний супровід, контроль відвантажень, формування та контроль документальних угод і термінів поставлення сировини тощо.

Закрійник, Львів, 20 000 грн

Український бренд Olya Mak шукає закрійника виробів по готових лекалах з обов’язковим досвідом в індивідуальному розкрої.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
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