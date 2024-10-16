66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР — Finance.ua
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66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР

Фондовий ринок
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66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР
66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР
На Полтавщині 66 сільгосптовариств планують експортувати свою продукцію до Китайської Народної Республіки.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.
Оскільки однією з вимог КНР є обстеження посівів ячменю, сої, кукурудзи у період вегетації із використанням міжнародно прийнятих методів нагляду та дослідження на предмет присутності таких шкідливих організмів як бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи (Pantoea stewartiї subs. Stewarti), оливкова плямистість (Cladosporium griseo-olivaceum) та вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), то у період з травня по вересень 2024 року було обстежено 115 тисяч. 907 га місць вирощування. З них: ячменю — 3 тис.624 га., кукурудзи — 107 тис. 260 га., сої — 5 тис.23 га.
Також у період з 01.01.2024 року по 17.09.2024 року суб’єктам господарювання видано майже 5 тисяч фітосанітарних сертифікатів і 212 карантинних сертифікатів. Контроль за дотриманням фітосанітарних заходів Головним управлінням здійснюється на постійній основі.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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