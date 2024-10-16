66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР — Finance.ua

66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

66 агропідприємств Полтавщини планують експортувати продукцію до КНР

На Полтавщині 66 сільгосптовариств планують експортувати свою продукцію до Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.

Оскільки однією з вимог КНР є обстеження посівів ячменю, сої, кукурудзи у період вегетації із використанням міжнародно прийнятих методів нагляду та дослідження на предмет присутності таких шкідливих організмів як бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи (Pantoea stewartiї subs. Stewarti), оливкова плямистість (Cladosporium griseo-olivaceum) та вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus), то у період з травня по вересень 2024 року було обстежено 115 тисяч. 907 га місць вирощування. З них: ячменю — 3 тис.624 га., кукурудзи — 107 тис. 260 га., сої — 5 тис.23 га.

Також у період з 01.01.2024 року по 17.09.2024 року суб’єктам господарювання видано майже 5 тисяч фітосанітарних сертифікатів і 212 карантинних сертифікатів. Контроль за дотриманням фітосанітарних заходів Головним управлінням здійснюється на постійній основі.

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