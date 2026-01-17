0 800 307 555
65 років — середній вік будинків, які зносять у містах Європи

40
Середній вік будинків, які зносять у 21 столітті в Європі, становить 65 років, у США — 81 рік.
Такі результати дослідження, опублікованого у журналі Buildings&Cities.

Деталі дослідження

Група дослідників проаналізувала 15 тисяч будівель, демонтованих у дев’яти американських і чотирьох європейських містах, серед яких Амстердам, Копенгаген, Цюрих і Гельсінкі.
У Штатах нарахували 5,3 тисячі демонтажів, у Європі — понад 9,5 тисячі.
В американських містах більшість знесених будинків було збудовано між 1920 та 1950 роками.
В Європі найчастіше зносять будівлі, зведені між 1950 та 1970 роками. У Цюриху середній вік знесених будівель становить 75 років, у Гельсінкі — 49 років.
Бруталістська концертна зала у Дербі, Велика Британія, збудована у 1977 році. Зараз закрита та очікує на знесення попри те, що збереглася у хорошому стані.
Бруталістська концертна зала у Дербі, Велика Британія, збудована у 1977 році. Зараз закрита та очікує на знесення попри те, що збереглася у хорошому стані., Фото: Brutalist Construction
В огляді вказано, що будівлі часто зносять до завершення технічного терміну їхньої експлуатації.
Наприклад, Американський музей народного мистецтва в Нью-Йорку, який було свого часу названо найкращою культурною будівлею року, проіснував лише 11 років. Національний хокейний стадіон у Мілтон-Кінзі, Велика Британія, було знесено через 12 років експлуатації.
Американський музей народного мистецтва у Нью-Йорку, знесений у 2014 році.
Американський музей народного мистецтва у Нью-Йорку, знесений у 2014 році., Фото: Flickr
Міста керуються різноманітними мотивами, за якими не завжди можна передбачити, скільки стоятиме та чи інша споруда, — такими як економічна доцільність, уподобання власника, архітектурні риси тощо.
Нерідко будівлі зносять тому, що вважають їх «морально застарілими», в той час як технічно вони могли б прослужити ще багато років.
Так, офісно-адмінстративний комплекс Maupoleum в Амстердамі, збудований на початку 1970-х, простояв 23 роки. Його знесли, бо вважали непривабливим.
Офісний комплекс Maupoleum в Амстердамі, збудований 1971 року та знесений 1994-го.
Офісний комплекс Maupoleum в Амстердамі, збудований 1971 року та знесений 1994-го., Фото: Ronald, CC BY-SA 3.0
Автори не виявили залежності між віком самого міста та віком будівель, які у ньому демонтують.
Зазвичай житлові будинки «виживають» довше, ніж інші типи нерухомості — комерційної, промислової, адміністративної. У Європі найкоротший життєвий цикл виявився у комерційних будівель, середній вік яких серед знесених становив 43 роки.
Знесення Музею мистецтв округу Лос-Анджелес LACMA, 2020 рік.
Знесення Музею мистецтв округу Лос-Анджелес LACMA, 2020 рік., Фото: Monica Nouwens
Автори наголошують, що кожен демонтаж і нове будівництво продукують значні обсяги викидів.
Нерухомість
