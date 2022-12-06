600 тис. євро. на українську армію і не лише: як польська PGIP допомагає жертвам війни в Україні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 600 тис. євро. на українську армію і не лише: як польська PGIP допомагає жертвам війни в Україні Сьогодні 13:58 — Фондовий ринок

Польське суспільство пройшло тест на солідарність у допомозі Україні, що роздирається війною. З самого початку військової агресії РФ Польща була в перших рядах тих, хто надав найвагомішу гуманітарну, фінансову та військову підтримку. На сьогоднішній день на ці цілі спрямовано близько 3 мільярдів євро, що дозволяє Польщі стабільно входити до трійки країн, які надають найбільшу по відношенню до свого ВВП підтримку Україні.

А свіжа соціологія показує, що й після 9 місяців війни поляки не мають наміру знижувати інтенсивність своєї допомоги країні, що захищає свою незалежність і європейські цінності.

За даними дослідження Openfield, наразі понад 70 відсотків опитаних громадян Польщі підтримують прийом біженців з України, а до жовтня — 77 відсотків надали їм гуманітарну допомогу. Активно задіяний у цьому й польський бізнес. 97 відсотків респондентів вказали, що їхня компанія підтримала жертв війни в Україні, - зазначається у доповіді Мережі Глобального договору ООН у Польщі, яку було представлено ​​на Генеральній Асамблеї Організації об’єднаних націй у Нью-Йорку 21 вересня.

Одна з таких компаній — Polska Gruppa Importova Premium (PGIP), що спеціалізується на постачанні вугілля польським та європейським споживачам.

З перших днів повномасштабної війни PGIP стала одним із найактивніших польських благодійників як у підтримці української армії, так і мирного населення. Що цілком зрозуміло з огляду на наявність українського громадянства у бенефіціара компанії. За 9 місяців війни Polska Gruppa Importova Premium передала українській армії бронежилети, дрони, пікапи та інше обладнання більш ніж на 600 тис. євро.

Не менш активно PGIP підтримувала і українських біженців, що особливо важливо з огляду на їхній потік до Польщі (на сьогоднішній день в країні офіційно зареєстровано 1,47 млн ​​біженців з України). Компанія вже організувала релокацію понад 100 українців та зробила все можливе для їх соціальної адаптації — від надання житла до сприяння у прийнятті до садків та шкіл дітей та працевлаштування їхніх батьків до штату.

За новими правилами, що починають діяти з наступного року у Польщі, українські біженці мають платити за проживання у пансіонатах чи гуртожитках, які досі оплачувала держава. Тому особливо цінним є той факт, що Polska Gruppa Importova вже понад 7 місяців оплачує оренду житла для вивезених із України сімей та має намір підтримувати їх таким чином і надалі.

«Висловлюємо вам щиру подяку за вашу безкорисливу допомогу. Ваша діяльність служить прикладом і для інших благодійників...», «Ваш вагомий внесок дозволить Національній поліції у Дніпропетровській області якісніше виконувати свої завдання у протидії збройній агресії Російської Федерації», — так дякують польській компанії благодійні фонди та офіційні органи України, які вже отримали допомогу від Polska Gruppa Importova Premium.

У самій компанії запевняють, що планують надалі підтримувати український народ, а також мають намір збільшити обсяги благодійної допомоги.

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