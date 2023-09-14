6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це — Finance.ua

6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це Сьогодні 05:10 — Світ

6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це

Подовжувачі є в кожному будинку і часто навіть у великій кількості. Однак не всі знають, яку побутову техніку до них можна підключати.

Яку техніку не можна включати в подовжувач

Спочатку давайте розберемося, яке навантаження може витримати подовжувач. Вони діляться на малопотужні (до 1 000 Вт), середньопотужні (до 2 200 Вт) і потужні — (від 2 200 Вт). Уточнювати інформацію варто у виробника. Однак є побутова техніка, яку не можна підключати до подовжувача, незалежно від його потужності. Серед них:

холодильники (споживають занадто багато електроенергії);

пральні машини та сушарки;

мікрохвильова піч;

кавоварка;

тостер;

обігрівач.

Напередодні холодів багатьох цікавить, чи можна включати обігрівач через подовжувач? Однак такі потужні прилади рекомендують завжди підключати до стаціонарної розетки, тому що вони можуть привести до перевантаження подовжувача. Якщо у нього немає автоматичного відключення, то він може перегрітися.

Категоричність стосується і того, чи можна включати подовжувач в подовжувач. Досвідчені електрики попереджають, що це підвищує ризик пожежі.

Водночас не варто навіть сумніватися в тому, чи можна включати комп’ютер в подовжувач. Варто використовувати пристрої з мережевим фільтром і автоматичним відключенням, щоб зберегти дорогу техніку.

Можливо вас здивує, але відповідь на питання, чи можна підключати телевізор через подовжувач, буде негативною. Його потрібно живити виключно від розетки, оскільки у телевізора вилка із заземленням і подовжувач не буде досить безпечним варіантом.

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УНІАН За матеріалами:

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