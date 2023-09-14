6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це — Finance.ua
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6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це

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6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це
6 видів техніки, яку не можна включати в подовжувач: одиниці знають це
Подовжувачі є в кожному будинку і часто навіть у великій кількості. Однак не всі знають, яку побутову техніку до них можна підключати.

Яку техніку не можна включати в подовжувач

Спочатку давайте розберемося, яке навантаження може витримати подовжувач. Вони діляться на малопотужні (до 1 000 Вт), середньопотужні (до 2 200 Вт) і потужні — (від 2 200 Вт). Уточнювати інформацію варто у виробника. Однак є побутова техніка, яку не можна підключати до подовжувача, незалежно від його потужності. Серед них:
  • холодильники (споживають занадто багато електроенергії);
  • пральні машини та сушарки;
  • мікрохвильова піч;
  • кавоварка;
  • тостер;
  • обігрівач.
Напередодні холодів багатьох цікавить, чи можна включати обігрівач через подовжувач? Однак такі потужні прилади рекомендують завжди підключати до стаціонарної розетки, тому що вони можуть привести до перевантаження подовжувача. Якщо у нього немає автоматичного відключення, то він може перегрітися.
Категоричність стосується і того, чи можна включати подовжувач в подовжувач. Досвідчені електрики попереджають, що це підвищує ризик пожежі.
Водночас не варто навіть сумніватися в тому, чи можна включати комп’ютер в подовжувач. Варто використовувати пристрої з мережевим фільтром і автоматичним відключенням, щоб зберегти дорогу техніку.
Можливо вас здивує, але відповідь на питання, чи можна підключати телевізор через подовжувач, буде негативною. Його потрібно живити виключно від розетки, оскільки у телевізора вилка із заземленням і подовжувач не буде досить безпечним варіантом.
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За матеріалами:
УНІАН
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