500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg — Finance.ua
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500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg

Фондовий ринок
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500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg
500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg
Згідно Bloomberg Billionaires Index перші 500 найзаможніших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів статків, зокрема майже 100 млрд дол. — російські олігархи.
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас більшу частину втрат мільярдери заподіяли самим собі: шахрайство Сема Бенкмана-Фріда з біржею FTX; руйнівна російсько-українська війна, яка скоротила активи російських олігархів на десятки мільярдів доларів; витівки нового власника Twitter Ілона Маска, які коштували йому «мінус» 138 млрд дол. статків відносно оцінки на 1 січня.
Цьогоріч відбулося суттєве падіння для групи мільярдерів, чиї статки зросли до незбагненних висот в епоху «легких грошей» під час пандемії. Так, Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао та Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі своїх сукупних статків.

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Водночас не всі мільярдери почувалися однаково погано — індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Воррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол. за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі наприкінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце у рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.
500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg
Найбагатші люди росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення рф в Україну. Накладені на них санкції сприяли тому, що їхні активи опинилися заблокованими в країнах Заходу, суперяхти — під арештами, а лондонський ринок ультра-розкішної нерухомості готується до уповільнення. Найзаможніші росіяни втратили додаткові 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.
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Навіть у важкий рік для американських техтитанів втрати Цукерберга виділяються. До середини вересня його капітал впав на 71 млрд доларів з 1 січня, або на 57%, через дорогий перехід до метавсесвіту і загального спаду в галузі, який потягнув за собою донизу ціну акцій Meta. Протягом року він опуститься на 19 позицій в індексі, і закінчує 2022 рік на 25-му місці, що є найнижчою позицією з 2014 року.
Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Статки Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія потягнула за собою падіння на 84 млрд дол. статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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