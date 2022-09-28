500 км без підзарядки: китайський електричний спорткар у стилі Tesla Roadster оцінили в $42 000 — Finance.ua

500 км без підзарядки: китайський електричний спорткар у стилі Tesla Roadster оцінили в $42 000
На ринку новинка від China Car Custom з’явиться наприкінці 2023 року.
Китайська компанія China Car Custom, яку підтримує IT-гігант Xiaomi, розробила електричне спорткупе SC-01, схоже на Tesla Roadster та відроджений Lancia New Stratos від італійської компанії Manifattura Automobili Torino. Зокрема, у профіль автомобіль схожий на Tesla, кормою — на Lancia, тоді як передня частина кузова оригінальна.
Габаритна довжина SC-01 складає 4085 мм, ширина — 1820 мм, висота — 1162 мм. Розмір колісної бази — 2500 мм. Салон китайці вирішили поки не показувати. Імовірно, розробка моделі ще не завершена.
Силова установка спорткупе SC-01 складається з двох електродвигунів, сукупною потужністю 435 к.с., що дозволяє автомобілю масою 1300 кг пришвидшуватися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди. Запас ходу обіцяно на рівні 500 км. Батарея якої ємності забезпечить таку «дальнобійність», не уточнюється.
На ринку електричне спорткупе з’явиться у четвертому кварталі 2023 року. Поки відомо про одну версію SC-01 вартістю 300 000 юанів ($42 000). Одним із основних ринків моделі буде Японія, де він з’явиться після Китаю.
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