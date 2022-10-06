50 тис. агровиробників зареєструвалися в державному аграрному реєстрі — Finance.ua

50 тис. агровиробників зареєструвалися в державному аграрному реєстрі Вчора 20:35 — Аграрний ринок

50 тис. агровиробників зареєструвалися в державному аграрному реєстрі (ДАР).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Попри те, що свою роботу платформа розпочала лише у середині серпня, за цей час анонсовано три програми підтримки, що фінансуються ЕС та донорською підтримкою урядів Канади, Японії, а також австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation. Йдеться про одержання субсидії на одиницю оброблювальних угідь − податися можуть виробники сільгосппродукції, як фізичні, так і юридичні особи, що оброблять не менше 1 і не більше 120 га земель сільгосппризначення та відповідають іншим умовам програми, програму підтримки для агровиробників, що утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності, а також міжнародну програму гуманітарної підтримки, що предбачає отримання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість реєстрацій у системі та запитів на отримання фінансової допомоги також продовжує зростати, наразі 22 845 аграріїв уже подали заявки на участь у таких програмах підтримки.

У серпні Міністерство аграрної політики та продовольства запустило онлайн-платформу «Державний аграрний реєстр» .

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