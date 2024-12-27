5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій — Finance.ua

5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій

Наближення Різдва та Нового року — час обирати подарунки, але вгадати з ними може бути не просто. «Мінфін» вирішив розглянути варіанти подарунків, які з роками можуть подорожчати та перетворитися на справжній скарб.

Сумочки, годинники, прикраси

Один з найпопулярніших дорогоцінних подарунків — аксесуари від відомих брендів. В першу чергу, це сумочки, годинники та ювелірні вироби. Зазвичай, ці товари відрізняються високою якістю, вони довговічні, а колекції минулих років можуть привертати додаткову увагу поціновувачів. Завдяки цьому з часом такі речі часто не втрачають ціну, а, навпаки, дорожчають.

Існує навіть спеціальний Індекс інвестиційної привабливості предметів розкоші, який щорічно публікує компанія Knight Frank. Відповідно до нього, за останній рік ювелірні вироби подорожчали на 8%, годинники — на 5%, а ось сумочки втратили 4% своєї вартості. Якщо ж дивитися в довгостроковій перспективі, то тут зростання ще більш суттєве. Так, ювелірні вироби за 10 років подорожчали на 37%, сумочки — на 67%, а годинники — на 138%.

Якщо ж ви плануєте подарувати годинник, то тут найбільший потенціал зростання мають Cartier, Rolex та Patek Philippe. Ціну на ці бренди підтримує висока якість та багаторічна репутація виробників.

Алкогольні напої

Колекційні алкогольні напої мають ще вищий потенціал зростання ціни, ніж предмети розкоші. Приміром, колекційні вина, за оцінками Knight Frank за останні 10 років подорожчали на 146%, а віскі — відразу на 280%. Таким чином, міцний напій показав навіть кращий результат, ніж індекс S&P 500.

Щоправда, якщо дивитись показники за останній рік, то тут відбувся спад — віскі подешевшало на 9%, вина показали мінімальне зростання в 1%.

Підтверджує здешевлення віскі в останні роки також індекс 101 Apex 1000, який спеціалізується саме на цьому напої. За його оцінками, вартість елітного напою за рік знизилась на 5%, а загалом тренд на падіння ціни зберігається ще з другої половини 2022 року.

Земельна ділянка

З відкриттям ринку землі у липні 2021 року для українців з’явився ще один вид інвестиційного подарунку — сільськогосподарська земельна ділянка. На відміну від попередніх варіантів, її перевага в тому, що землю не вдасться ненароком пошкодити або загубити. Крім цього, вона приносить пасивний дохід від оренди —- орієнтовно $100−200/га залежно від місця розташування та якості грунту.

Зростає в останні роки і сама вартість землі. За оцінками сервісу інвестицій у землю Zeminvest, на момент відкриття ринку вартість гектару коливалась в межах $1200−1600, а зараз це вже близько $1600−2300, тобто в середньому за цей час ціна зросла на 25−30% у доларах.

Експерти очікують, що за сьогоднішніх обставин наступного року сільськогосподарські ділянки подорожчають ще на 14−26%. Закінчення ж війни суттєво прискорить зростання їхньої вартості.

Золотий злиток чи криптовалюта

Зараз значну увагу інвесторів привертає золото, яке за рік подорожчало на 30%. Його вартість підтримує підвищений попит центробанків, а також геополітична напруженість у світі, яка змушує інвесторів йди у активи-притулки. Восени цього року дорогоцінний метал оновив свій історичний максимум, ненадовго перевищивши вартість в $2800 за тройську унцію.

В українських банках невеликий золотий злиток вагою в 1 г. можна купити за 4700 грн. Щоправда, слід враховувати: чим менша вага, тим більшою буде ціна за грам. Приміром, злиток в одну тройську унцію (31,1 г) обійдеться від 117,8 тис грн, а ціна одного граму металу в ньому становить 3790 грн.

Також в Україні золото відчутно дорожче, ніж на світових ринках. Приміром, в момент написання статті одна тройська унція металу на них оцінювалась в $2663. Відповідно до готівкового курсу, це близько 112 тис. грн. Таким чином, злиток такої ваги у нас коштує на 5,8 тис. грн. дорожче. Тому, щоб на ньому заробити, ціна на світових ринках має не просто зрости, а й перевершити цю різницю.

Зріс інтерес і до так званого «цифрового золота» — біткоїну. За рік його вартість злетіла на 156% і останнім часом він раз за разом оновлює історичні максимуми. Це ралі спирається, в першу чергу, на появу біткоїн-ETF та перемогу Дональда Трампа, який обіція зробити США «біткоїн-наддержавою».

Предмети колекціонування

Перевага подарунку предметів колекціонування в тому, що його можна підібрати відповідно до вподобань кожної людини. Наприклад, для любителів фільмів про супергероїв це можуть бути колекційні комікси.

Найдорожчі з них, такі як Action Comics 1938 року з першою появою Супермена чи Amazing Fantasy 1962 р., де з’являється Людина-павук, коштують мільйони доларів. Але є й значно дешевші варіанти, які обійдуться в кілька сотень доларів.

Особливо цінуються комікси, у яких супергерої чи їхні антагоністи з’являються вперше або відбуваються знакові сюжетні повороти. Купити колекційні комікси можна на eBay чи одному зі спеціалізованих сайтів на зразок ComicConnect. Також існують спеціалізовані портали, які вказують справедливу ціну на ті чи інші комікси в залежності від якості, наприклад, GoCollect.

Серед інших предметів колекціонування, наприклад, вінілові платівки, які зараз набувають популярності. Серед найдорожчих у світі платівок — White Album The Beatles, проданий за $790 тис., та альбом My Happiness Елвіса Преслі, оцінений у $300 тис. Але в обох випадках це були унікальні перші екземпляри дисків, що й зробило їх наскільки дорогими.

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