5 найбільш продаваних смартфонів у різних країнах світу — Finance.ua

5 найбільш продаваних смартфонів у різних країнах світу Сьогодні 05:30

5 найбільш продаваних смартфонів у різних країнах світу

Дослідницька компанія Counterpoint Research опублікувала дані про те, які п’ять смартфонів продавалися у вересні 2024 року найкраще у восьми країнах світу. Серед них — США, Великобританія, Німеччина та Індія.

Американці, які отримали доступ до останньої лінійки пристроїв від Apple одними з перших, найчастіше купували iPhone 16 Pro Max — на нього припало 18% продажів.

Сумарна частка компактніших iPhone 16, 16 Pro і 15 склала майже чверть всіх продажів — 24%.

У Китаї теж люблять техніку купертинівського гіганта — там особливо активно скуповували iPhone 16 Pro Max і 16 Pro.

У Німеччині до останньої лінійки iPhone поставилися стримано. Більшість німців віддали перевагу iPhone 15 Pro Max і 15 Pro з частками 10 і 9% відповідно. А ось на iPhone 16 Pro Max припало лише 6% продажів — як і на Samsung Galaxy A55. За ними слідує Samsung Galaxy S24 з 5%.

А ось у Південній Кореї найбільше купували скоаданий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 — це 10% від усіх продажів у вересні. З пристроїв Apple мешканцям країни найбільше сподобався iPhone 16 Pro Max — його частка склала 6%.

У Великій Британії та Індії iPhone 16 якщо і купували, то неактивно — у топ-5 його немає. У першій закуповувалися iPhone 15 Pro Max і 15 Pro, у другій — бюджетними Redmi 13C та Pocophone M 6 . В Індії в п’ятірку найбільш продаваних потрапив лише iPhone 15 з 2% ринку.

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iLenta За матеріалами:

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