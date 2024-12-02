475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото) — Finance.ua
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475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото)

Технології&Авто
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475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото)
475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото)
Dodge Durango третьої генерації невдовзі знімуть із виробництва, та попри це концерн Stellantis вирішив вивести його на європейський ринок. Про це повідомляється на його сайті.
До Європи привезуть лімітовану партію із 1000 Dodge Durango. Усі авто будуть доступні в одній версії — SRT 392 AlcHEMI.
475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото)
Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI — заряджений варіант моделі з 6,4-літровим V8 Hemi, який розвиває 475 к. с. та 637 Н∙м. Великий 5,1-метровий позашляховик масою понад 2 тонни здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Сповільнюють його гальма Brembo.
Новий Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI зовні вирізняється 20-дюймовими кованими дисками, чорним декором та яскраво-жовтими смугами і гальмівними супортами.
475-сильний сімейний позашляховик зі США вийшов на ринок Європи (фото)
Позашляховик запропонують виключно в шестимісному варіанті з окремими кріслами другого ряду. Його салон оздоблений шкірою та карбоном, а оснащення включає тризонний клімат-контроль, камеру, вентиляцію крісел, електроприводи сидінь, кермової колонки та дверей багажника.
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