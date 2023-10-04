340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото) — Finance.ua
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340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)

Технології&Авто
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340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)
340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)
Презентовано новий Skoda Enyaq iV vRS 2024 модельного року. Електричний кросовер оновлений і надійде в продаж із жовтня за ціною від 61 000 євро. Про електрокар розповіли на сайті Autocar.
Як і раніше, спортивна версія Skoda Enyaq запропонована у двох кузовних варіантах — як стандартний кросовер або крос-купе. Дизайн не зазнав змін, адже основну увагу приділили силовій установці. Від стандартного Enyaq спортивна модифікація відрізняється обвісом і 20-дюймовими дисками.
Електромобіль Skoda Enyaq iV vRS отримав надбавку в потужності. Тепер пара його електромоторів сумарно розвивають 340 к. с. — ще жодна модель чеської марки не була настільки потужною.
340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)
Час розгону до 100 км/год скоротився одразу на секунду — до 5,5 с. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на позначці в 180 км/год.
Крім того, інженери Skoda підвищили енергоефективність силової установки, тож за незмінної ємності батареї (82 кВт∙год) запас ходу збільшився на 25 км — до 541 км у стандартній версії та 547 км — у Coupe. Крім того, максимальна потужність зарядки зросла до 175 кВт — у такому режимі зарядити електрокар на 80% можна за 28 хвилин.
340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)
У салоні поліпшили мультимедійну систему і проєкцію на лобове скло. Крім того, комплектацію поповнили задні подушки безпеки, висувні шторки на вікна і роз'єми USB-C для другого ряду.
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