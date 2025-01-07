3 Приховані скарби, які стануть зірками кожного портфеля у 2025 році — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА 3 Приховані скарби, які стануть зірками кожного портфеля у 2025 році Сьогодні 15:40 — Криптовалюта

3 Приховані скарби, які стануть зірками кожного портфеля у 2025 році

У динамічному світі інвестицій деякі можливості залишаються непоміченими. У міру наближення 2025 року певні недооцінені активи готові зайняти чільне місце. У цій статті ми розглянемо три таких перспективних варіанти, які можуть змінити інвестиційні портфелі. Дізнайтеся більше про ці потенційні «руйнівники ринку» та чому вони можуть незабаром привернути масову увагу.

Станьте переможцем цього святкового сезону з XYZ: наступний чемпіон серед мемкоїнів!

Гра почалася, і XYZ готовий запалити свята своїм невпинним зростанням! Цей сенсаційний мемкоїн, натхненний спортом, уже залишає позаду слабких конкурентів і сумнівні проєкти, ховаючи їх, немов заметілі снігу.

XYZ заряджений на вражаюче зростання, залишаючи такі проєкти, як BOME та WIF, далеко позаду. Очікуючи приріст у 7,400%, XYZ готовий заявити про себе як про короля мемкоїнів у бичачому марафоні криптовалют 2025 року!

💸 Домінуйте в грі, заробляйте на ставках 💸

XYZ — зірковий гравець в екосистемі XYZVerse — відзначеному нагородами проєкті мемкоїнів, який об’єднує спортивний азарт і мем-культуру. Ця орієнтована на спільноту екосистема — ідеальний майданчик для криптоентузіастів та спортивних фанатів.

Згадайте оборот Polymarket у $1 мільярд під час ажіотажу на ставках на виборах у США. Тепер уявіть, що XYZVerse множить це у рази. З мільйонами спортивних беттерів, готових до дій, можливості для ранніх інвесторів у XYZ просто величезні!

На даний момент XYZ недооцінений, а з майбутніми лістингами на великих біржах учасники передпродажу мають шанс отримати неймовірні прибутки.

Pepe (PEPE)

PEPE за останній тиждень зріс на 14.88%, торгуючись у діапазоні $0.1 813-$0.2 258. Незважаючи на зниження на 5.10% за останній місяць, за шість місяців монета показала приріст у 125.63%.

Технічні індикатори вказують на змішані сигнали. RSI на рівні 41.93 свідчить, що монета не перекуплена і не перепродана. Значення стохастичного індикатора 31.18 припускає можливе зростання. Однак негативний рівень MACD вказує на певну ведмежу тенденцію. PEPE має потенціал для подальшого зростання, якщо ціна зможе пробити найближчий рівень опору.

IOTA (IOTA)

IOTA за останні шість місяців показала значний приріст у 138.78%. Проте за останній місяць ціна знизилася на 24.99%. За тиждень монета зросла на 25.81%, що свідчить про бичачі настрої у короткостроковій перспективі.

Якщо зростання продовжиться, IOTA може досягти найближчого рівня опору на $0.44, а потім — $0.55. У разі зниження ціна може опуститися до підтримки на рівні $0.23.

Висновок

Хоча PEPE та IOTA демонструють перспективи, унікальне поєднання спорту і мем-культури в XYZVerse робить його видатною можливістю на поточному бичачому ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.