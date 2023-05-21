2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому — Finance.ua

2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому

Українці, які отримали прихисток у Швейцарії та хочуть повернутися додому, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Суми, які виплачують, становлять близько 500 швейцарських франків (близько 500 євро) на дорослого і 250 франків на дитину.

Кому надають виплати

Швейцарія забезпечує українцям прихисток — вони можуть жити в країні, отримувати виплати, навчатися та працювати. Тим чи іншим чином українців забезпечують всі 26 кантонів країни. Щоб мати право отримувати допомогу, українці отримують в країні спеціальний статус S.

В останні кілька місяців у профільних групах українців у Швейцарії стали писати, що країна дає українцям кошти на повернення додому, якщо вони відмовляються від статусу S і їдуть назад в Україну.

«Про такі виплати українців інформували. Це по суті допомога на повернення: їжа, ночівля, якщо потрібна. Також — квитки. Виплата нараховується як для дорослих, так і для та дітей. Нещодавно прочитала інформацію від українки у чаті: «Нам на минулому тижні виплатили 1650 франків на двох дорослих та двох дітей. Плюс, якщо є білети, компенсують їх вартість», — розповідає Марина Гоменюк, яка мешкає у Швейцарії.

Для отримання коштів для повернення до України зі Швейцарії громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу S до соціального працівника та після цього — до Міграційної служби (SEM), громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу S до соціального працівника та після цього — до Міграційної служби (SEM), пишуть на урядовому сайті.

Для тих, хто вирішив повертатись до України, з цим нескладно розібратись. Люди звертаються до свого соціального працівника, і ті пояснюють, що треба робити, каже співрозмовниця.

Чи всі кантони допомагають з поверненням додому

Ті, хто хоче повернутися в Україну, можуть звернутися за допомогою в консультаційні пункти повернення в кантонах (наприклад, для організації виїзду). Після розгляду окремої справи SEM може надати фінансову допомогу (500 швейцарських франків для дорослих і половина для неповнолітніх, максимум 2000 швейцарських франків на сім'ю), йдеться на сайті.

Зверніть увагу. Хоча процедура й поширюється на всю країну, Кожен випадок розглядають індивідуально, бо всі ситуації різні.

Кошти від кантону Цюриха: куди звертатися

Чи не найбільше українців зареєстровані в кантоні Цюриха. Якщо ви збираєтеся виїздити додому, можна розраховувати на виплату 500 франків на особу, але не більше 2000 франків на родину від кантону.

В інформаційному відділі кантону Цюриха повідомляють деталі за телефонами: +41 796 813 087 та +41 432 595 295. Також можна написати листа на пошту rkb@sa.zh.ch або відвідати установу особисто. Вона знаходиться за адресою Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Як відмовитися від статусу S

Єдине, що треба для цього зробити — заповнити відповідну заяву. Після внесення всіх даних заявку треба підписати та надіслати за адресою: Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Дані про те, скільки українців відмовилися від прихистку і скільки з них має статус S зараз, публікує Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії. Станом на 12 травня в країні 65 619 осіб з активним статусом S, кажуть у відомстві. Це на 18 людей більше, ніж попереднього тижня. А статус S припинено для 11 626 людей. Приріст порівняно з попереднім тижнем — 32 людини.

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