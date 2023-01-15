20 професійних навичок, що стануть найважливішими у 2023 році — Finance.ua

20 професійних навичок, що стануть найважливішими у 2023 році Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

20 професійних навичок, що стануть найважливішими у 2023 році

Ринок праці швидко змінюється. У той час, коли глобальні макроекономічні проблеми, спричинені міжнародними конфліктами, високою інфляцією та невизначеними економічними перспективами, продовжують посилюватись, розвиток потрібних навичок має ключове значення для зміцнення на висококонкурентному ринку праці.

Про це пише budni.rabota.ua.

Топ професійних компетенцій у 2023 році

Цифрові навички

Розробка програмного забезпечення Scrum. Візуалізація даних. Інструменти успіху клієнтів. Електронна комерція. Програмне забезпечення CRM. Дизайн досвіду користувача. Гнучка розробка програмного забезпечення. Розробка програмного середовища. Розробка системного програмного забезпечення. Пошукова оптимізація.

Людські навички

Сторітелінг. Управління змінами. Організаційний розвиток. Інфлюенсинг. Управління людьми. Культура. Співробітництво. Прийняття рішень. Комунікабельність. Планування.

Тенденції: професійні навички 2023 року

Тренд № 1. Компетенції, що найшвидше зростають, — цифрові компетенції

Безперервний розвиток технологій означає, що роботодавці регулярно прагнуть отримувати нові цифрові скіли від потенційних співробітників, а також перекваліфікувати своїх членів команди.

Популярні цифрові навички можуть запропонувати кандидатам кращі довгострокові перспективи працевлаштування, що потенційно є ключовим чинником їхнього зростання.

Тренд № 2. Ключові цифрові навички змінюються суттєвіше, ніж ключові людські

Попит на людські компетенції залишається більш стабільним — емпатія, комунікабельність і лідерство є основою особистого та професійного розвитку, вони потребують постійної практики, щоб краще підтримувати окремих людей і команди.

Якщо цифрові скіли мають життєво важливе значення для створення конкурентоспроможної робочої сили, інвестиції в людські навички можуть виявитися більш довгостроковими, враховуючи, що на них менше впливають технологічні зміни.

Тренд № 3. Компетенції, орієнтовані на досвід користувача, знаходяться на піку зростання

Минулого року дизайн продукту та користувальницький досвід були двома цифровими скілами, що найшвидше зростали. І це свідчить про наростальну увагу до підготовки команд для економіки вражень. Цього року інструменти успіху клієнтів, програмне забезпечення CRM, електронна комерція та дизайн користувальницького досвіду увійшли до десятки технічних навичок.

Тренд № 4. Скіли, які поєднують технічні знання й управління проєктами, виявилися тими, що найшвидше зростають

Компанії збільшують інвестиції в цифрові навички, і наявність компетенцій, які допомагають організаціям керувати технічними командами та підтримувати їх, стає як ніколи важливою для дотримання внутрішніх термінів і цілей, забезпечення розумного розподілу ресурсів і управління ними, а також підвищення ефективності.

Скіли, що поєднують цифровий і людський досвід, продовжують набувати все більшого значення. Набори навичок Agile та Scrum потребують глибокого розуміння як технічних концепцій, так і міжособистісних характеристик, таких як спілкування, співпраця та планування.

Тренд № 5. Навички візуалізації й аналізу даних продовжують розвиватися та можуть доповнювати традиційні скіли, такі як управління людьми та сторітелінг

Навички роботи з даними тепер необхідні майже для кожної посади в кожній організації. І актуальність підвищення кваліфікації щодо роботи з ними буде продовжувати зростати в міру того, як традиційні людські компетенції, такі як управління персоналом, все більше спиратимуться на дані. А це є неминучим, оскільки операції на основі даних роблять робочі місця більш ефективними, дієвими та справедливими.

Тренд № 6. Управлінські навички, які допомагають командам впроваджувати зміни, є одними з найбільш динамічних

Міжособистісні компетенції в управлінні змінами, організаційному розвитку, культурі та управлінні людьми швидко зростають. Вони допомагають командам долати невизначеність, а організаціям — реалізовувати стратегічні ініціативи, такі як цифрова трансформація. В умовах підвищеної макроекономічної нестабільності, збільшення вимог до менеджерів середньої ланки після пандемії та підвищення вимог до гнучкого робочого середовища важливість цих навичок у 2023 році зростатиме.

Тренд № 7. Спілкування з колегами, клієнтами та потенційними клієнтами — ключ до гібридної роботи

Ефективний обмін інформацією залишиться життєво важливою компетенцією у 2023 році. Спілкування, інфлюенсинг і сторітелінг залишаються у десятці людських навичок, демонструючи постійну важливість обміну інформацією та переконання. Ці скіли дозволяють ефективно спілкуватися з клієнтами та колегами, проводити управлінські обговорення та спрямовувати безпосередніх підлеглих.

Отже, у 2023 році людські та цифрові компетенції стануть лише більш взаємозалежними. Як міжособистісні, так і технічні навички матимуть попит у роботодавців, а багато з цифрових скілів використовують або удосконалюють традиційні людські компетенції.

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