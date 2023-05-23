20 найпопулярніших в Україні гібридів: що купували у квітні — Finance.ua

20 найпопулярніших в Україні гібридів: що купували у квітні Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

20 найпопулярніших в Україні гібридів: що купували у квітні

Попри напружену циркуляцію чуток стосовно буремних змін на паливному ринку, попит на легковики з гібридними силовими установками у квітні трохи вщух. Втім, на нашу думку головною причиною стало, скоріше, незначне скорочення продажів нових авто після істотного спалаху попереднього місяця. Хай там як, кількість проданих дилерами за підсумками квітня гібридів склала 866 легковиків — лише на 5 авто менше, ніж у березні, пише auto. ria

Нагадаємо, що перевищити досягнення першого місяця весни змогли лише дизельні моделі (+70 нових авто), тим часом як «електрички» у квітні втратили більше за інших (-124 нові електромобілі), тож попит на гібриди можна без перебільшення назвати найстабільнішим.

Однак у переліку найпопулярніших моделей з таким типом силової установки відбулося кілька вартих уваги змін.

Рейтинг найуспішніших гібридів за підсумками продажів нових авто

1. Toyota RAV4: 167 нових авто;

2. Nissan Qashqai: 105 нових авто;

3. Toyota Camry: 59 нових авто;

4. Mercedes-Benz GLE: 52 нові авто;

5. Volvo XC90: 45 нових авто;

6. Toyota Yaris Cross: 42 нові авто;

7. Toyota Corolla Cross: 31 нове авто;

8. Toyota C-HR: 26 нових авто;

9. Toyota Highlander: 25 нових авто;

9. Volvo XC60: 25 нових авто;

10. Hyundai Tucson: 21 нове авто;

11. Audi Q8: 19 нових авто;

12. Land Rover Range Rover: 17 нових авто;

13. Land Rover Range Rover Sport: 16 нових авто;

13. Audi Q5: 16 нових авто;

14. Toyota Corolla: 15 нових авто;

15. Audi Q7: 14 нових авто;

16. Lexus ES: 12 нових авто;

17. Mercedes-Benz GLC: 11 нових авто;

17. BMW X7: 11 нових авто;

18. Toyota Yaris: 10 нових авто;

18. Land Rover Defender: 10 нових авто;

19. Mercedes-Benz S-Class: 9 нових авто; 19. Lexus RX: 9 нових авто;

20. BMW X1: 8 нових авто.

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