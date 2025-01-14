2,2 тисячі доларів США за видачу погоджувальних документів: викрили службовця на отриманні хабаря (фото) — Finance.ua
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2,2 тисячі доларів США за видачу погоджувальних документів: викрили службовця на отриманні хабаря (фото)

Кримінал
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2,2 тисячі доларів США за видачу погоджувальних документів: викрили службовця на отриманні хабаря (фото)
2,2 тисячі доларів США за видачу погоджувальних документів: викрили службовця на отриманні хабаря (фото)
У Макарові затримали під час отримання неправомірної вигоди начальника одного з відділів Макарівської селищної ради за отримання відповідних документів. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та поліція Київської області, пише kyivschina24.com.
За інформацією поліції Київщини, начальник одного з відділів Макарівської селищної ради Київської області вимагав та отримав неправомірну вигоду у 2200 доларів за видачу погоджувальних документів для містобудівної документації.
Під час отримання неправомірної вигоди чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці вчинення злочину. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
За матеріалами:
Finance.ua
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