2,2 млн «для своїх за кордоном»: у Києві викрили першого заступника голови ДІФКУ на розтраті бюджетних коштів — Finance.ua

2,2 млн «для своїх за кордоном»: у Києві викрили першого заступника голови ДІФКУ на розтраті бюджетних коштів Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

У Києві правоохоронці повідомили про підозру першому заступнику голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ), який нарахував понад 2,2 мільйона гривень зарплат працівникам, які фактично перебували за кордоном і не виконували службових обов’язків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними слідства, упродовж 2022−2024 років посадовець, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків голови правління, нараховував заробітну плату трьом працівникам, які нібито працювали дистанційно.

Утім, як встановили слідчі Шевченківського управління поліції, ті взагалі не перебували у службових відрядженнях і фізично не могли виконувати роботу через відсутність організаційних та технічних можливостей.

Підозру оголошено за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливістю заборони обіймати керівні посади до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

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