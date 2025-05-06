2,2 млн «для своїх за кордоном»: у Києві викрили першого заступника голови ДІФКУ на розтраті бюджетних коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

2,2 млн «для своїх за кордоном»: у Києві викрили першого заступника голови ДІФКУ на розтраті бюджетних коштів

Казна та Політика
145
У Києві правоохоронці повідомили про підозру першому заступнику голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ), який нарахував понад 2,2 мільйона гривень зарплат працівникам, які фактично перебували за кордоном і не виконували службових обов’язків.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними слідства, упродовж 2022−2024 років посадовець, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків голови правління, нараховував заробітну плату трьом працівникам, які нібито працювали дистанційно.
Утім, як встановили слідчі Шевченківського управління поліції, ті взагалі не перебували у службових відрядженнях і фізично не могли виконувати роботу через відсутність організаційних та технічних можливостей.
Підозру оголошено за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливістю заборони обіймати керівні посади до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems