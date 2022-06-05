19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів — Finance.ua
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19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів

Вчора 17:15Фінтех і Картки
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Підліток-трансгендер Віктор Ланглуа заробив майже 50 мільйонів доларів трохи більше ніж за рік за рахунок продаж своїх невзаємозамінних токенів (NFT).
Згідно з інформацією NBC News, 19-річний хлопець вперше отримав широку популярність після того, як його фізичні витвори мистецтва та NFT були продані більш ніж за 2 мільйони доларів на аукціоні в Нью-Йорку. Колекція під назвою «Привіт, я Віктор (FEWOCiOUS) і це моє життя» досліджувала дитинство Віктора та зміну статі.
19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
У квітні Лангуа зумів продати свої NFT-картини за майже 20 мільйонів доларів і досяг цього всього лише за добу з моменту публікації. Цей продаж став третім за величиною в історії торгової платформи Nifty Gateway. Після аукціону він заявив в інтерв’ю виданню Fortune: «Моя мета заробити грошей пов’язана не з тим, що я хочу розслабитися і нічого не робити. Навпаки, я хочу писати, не думаючи ні про що інше».

Як заробити на NFT

За матеріалами: noworries
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