18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства — Finance.ua

18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства Вчора 22:52 — Технології&Авто

18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства

США, Велика Британія та низка інших країн представили першу міжнародну угоду щодо захисту штучного інтелекту від шахраїв та закликали компанії створювати розумні машини безпечні за своєю суттю.

Про це повідомляє Reuters.

Угода являє собою 20-сторінковий документ, який погодили 18 країн. У ній йдеться, що компанії, які розробляють і використовують ШІ, повинні розробляти та впроваджувати його таким чином, щоб убезпечити клієнтів і широку громадськість від зловживань.

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Зазначається, що угода не має обов’язкової сили та містить переважно загальні рекомендації, такі як моніторинг систем ШІ на предмет зловживань, захист даних від підробки та перевірка постачальників програмного забезпечення.

Проте, директор Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі зазначила, що важливо, що так багато країн підтримали ідею про те, що системи ШІ повинні ставити безпеку на перше місце.

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Крім Сполучених Штатів і Великої Британії, 18 країн, які підписали нові керівні принципи, включають Німеччину, Італію, Чехію, Естонію, Польщу, Австралію, Чилі, Ізраїль, Нігерію та Сінгапур.

Також у документі розглядаються питання, як уберегти технологію ШІ від викрадення хакерами, і містяться рекомендації, наприклад, випускати моделі тільки після відповідного тестування безпеки.

Однак нова угода не торкається гострих питань щодо належного використання ШІ або способів збору даних, які живлять ці моделі.

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Українська правда За матеріалами:

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