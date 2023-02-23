16 країн Європи збиратимуть на протези для українців — Finance.ua

16 країн Європи збиратимуть на протези для українців Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

16 країн Європи збиратимуть на протези для українців

Повномасштабна війна створила безпрецедентну гуманітарну кризу в Україні. Щодня сотні українців отримують травми, у тому числі травматичні ампутації. За даними Superhumans Center, приблизно 10 тисяч українців потребуватимуть протезування, реабілітації та психологічної підтримки.

Після року повномасштабної війни Україна потребує допомоги більше ніж раніше. BlaBlaCar та Superhumans оголошують про партнерство та міжнародний збір коштів на протезування для українців, які постраждали від війни. Мета — зібрати 250 000€ на протезування, реабілітацію та психологічну допомогу для українців, які втратили кінцівки.

Збір коштів у 16-ти країнах Європи.

BlaBlaCar долучає до фандрейзингової кампанії європейську багатомільйонну спільноту з 16-ти країн Європи, серед яких:

Україна,

Польща,

Франція,

Іспанія,

Німеччина,

Італія,

Чехія,

Румунія,

Словаччина,

Угорщина,

Хорватія,

Великобританія,

Португалія,

Бельгія,

Нідерланди,

Сербія.

Сервіс розповість про збір своїй спільноті на сайті та в мобільному застосунку, а також в соціальних мережах та на інших майданчиках.

100% коштів зі збору будуть передані Superhumans на встановлення протезів дорослим і дітям, які їх потребують. BlaBlaCar вже взяв на себе зобов’язання зробити внесок у розмірі 50 000 євро для Superhumans.

Кожен може приєднатись до збору.

Щоб зробити свій внесок, необхідно перейти на сторінку BlaBlaCar x Superhumans Center та перерахувати будь-яку суму.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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