15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з росії — ЗМІ — Finance.ua
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15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з росії — ЗМІ

Вчора 10:47
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Серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти посилюється скептицизм щодо війни проти України.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише «Європейська правда».
«Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, найімовірніше, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на росію. Якщо цей результат продовжиться, він, ймовірно, посилить довгострокові збитки, завдані війною економіці росії», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • У дослідженні компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб сказано, що понад 15 тисяч мільйонерів покинуть росію цього року. Це становить 15% усіх мільйонерів рф.
  • За словами одного з дослідників Ендрю Амоїлса, дані про міграцію мільйонерів є відмінним барометром здоров’я економіки.
«Заможні люди надзвичайно мобільні, і їхнє пересування може слугувати раннім попереджувальним сигналом про майбутні тенденції в країні»
— дослідник Ендрю Амоїлс

  • Прогнозні дані показують, що до десятки країн, з яких прогнозовано тікатимуть багатії, належать росія, Китай, Індія, Гонконг, Україна, Бразилія, Велика Британія (через Brexit), Мексика, Саудівська Аравія та Індонезія.
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За матеріалами: Економічна Правда
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