15 гарячих вакансій із зарплатою від 15 000 грн — Finance.ua

15 гарячих вакансій із зарплатою від 15 000 грн Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

15 гарячих вакансій із зарплатою від 15 000 грн

Портал із пошуку роботи work.ua опублікував гарячі пропозиції працевлештування на будь-який смак. Вказана у них зарплата — 15 000-20 000 грн і більше.

Менеджер з продажу, 15 000 — 35 000 грн

На зарплату, що складається зі ставки та відсотка від продажу меблів, менеджера з продажу запрошує мережа з 20 меблевих магазинів DLM.

Працювати треба з покупцями, які завітали в магазин — представляти їм асортимент, допомогти дібрати меблі, «закохати у вибрану модель та оформити покупку».

Гарячі вакансії менеджерів з продажу є в Житомирі Хмельницькому та Києві

Продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів, 20 000 грн та 35 000 грн

У мережі магазинів мобільної техніки ОТАК відкрито 2 гарячі вакансії продавців-консультантів мобільних телефонів та аксесуарів.

Потрібні фахівці із досвідом роботи від 1 року, які будуть консультувати клієнтів і продавати їм товари та послуги. В Івано-Франківську шукають працівника на зарплату 20 000 грн. В Одесі зарплата 35 000 грн. Є бонуси та премії.

Менеджер по роботі з клієнтами, 15 000 — 25 000 грн

Автошкола у Дніпрі шукає менеджера по роботі з клієнтами, який буде працювати в офісі — запрошувати та записувати клієнтів на навчання, вести CRM-систему. Від кандидатів очікують релевантного досвіду роботи, знання української мови, стресостійкості, порядності.

Зарплата складатиметься зі ставки та бонусів.

Закупівельник, категорійний менеджер, 15 000 — 25 000 грн

Ще одна вакансія, повʼязана з мобільними телефонами, зʼявилася в Дніпрі. Магазин запчастин для мобільних телефонів Mobile 112 в пошуку закупівельника, категорійного менеджера.

Цей працівник має моніторити ринок, аналізувати прайси постачальників, закупати та перевіряти товар.

Графік роботи: 5 днів з 9:00 до 18:00 + 2 суботи на місяць, з 10:00 до 16:00.

Консультант-продавець у мережу гастро-бутиків, 13 500 — 21 800 грн

А якщо вам ближче торгівля смаколиками, вас може зацікавити вакансія консультанта-продавця в мережу гастро-бутиків «Еко-Лавка» в Києві.

Серед обовʼязків працівника буде виконання плану продажів, прийом товару, участь в інвентаризації, консультування та розрахунок покупців.

Кандидатам обіцяють можливість карʼєрного зростання та розвитку.

Старший персональний консультант фінансовий з СМБ, 25 500 грн

Якщо ви маєте економічну освіту та 2 роки досвіду роботи в банку з юридичними особами, UKRSIBBANK пропонує податися до них на посаду старший персональний консультант фінансовий з СМБ.

На роботі треба буде продавати банківські продукти клієнтам преміум-сегменту — залучати, знайомитися з клієнтами, консультувати їх, управляти власним портфелем та ризиками клієнтів.

Робота у Києві. Зарплата складається зі ставки та бонусів.

Бухгалтер, 18 000 — 20 000 грн

Продовжуємо тему фінансів вакансією від «Укренергопром»: компанія шукає бухгалтера в Києві.

«Укренергопром» представляється, як інжинірингова компанія, що займається впровадженням сучасних теплотехнічних рішень. Бухгалтер у них займатиметься обліком постачальників та замовників, обліком та списанням матеріалів, палива, спецодягу, нараховуватиме зарплати та вестиме табелі робочого часу, братиме участь в інвентаризації.

Шукачам, які хочуть відгукнутися на цю вакансію, бажано мати від 2 років досвіду в будівельній компанії. Розмір зарплати додатково обговорюватимуть на співбесіді.

Водій кат. C, E з мiжнародних перевезень на автовоз, 40 000 — 60 000 грн

Вакансія водія в Києві: логістична компанія «БЛГ Віді Логістікс» запрошує на роботу водія з міжнародних перевезень. Робота буде у смт. Калинівка, Васильківського району. У вакансії зазначено, що вахти немає, тому запрошують водіїв, які проживають у Києві, Київській та Житомирській областях.

Від шукачів очікують безаварійного стажу водіння, досвіду роботи на автовозі або евакуаторі (в категорії СЕ).Треба буде виконувати міжнародні перевезення Україна-Європа-Україна.

Автомеханік, 25 000 грн

Логістичний департамент компанії «Клєвєр» запрошує кандидатів зі Львова на вакансію «Слюсар-механік для вантажівок DAF».

Шукають людину, яка буде проводити ремонти вантажних авто (DAF, клас ЄВРО 5−6, коробка автомат) з виїздом до Польщі, братиме участь в закупівлі автозапчастин, плануванні обслуговування машин, братиме участь в проєктах, що стосуються оптимізації витрат відділу.

Від кандидатів очікують досвіду експлуатації та ремонту машин DAF, наявності водійського посвідчення категорії B. Також бажано мати власне авто та відкриту категорію CE.

Компанії потрібен спеціаліст, якому дозволено виїзд за кордон.

Автомийник, 20 000 — 30 000 грн

Ще одна вакансія, повʼязана за автотранспортом, — автомийник на мийку «Супер» у Чернівцях.

Роботодавець очікує на відповідального та старанного працівника, здатного до навчання. Графік роботи: 5/2.

PR-менеджер благодійного фонду, 60 000 грн

Рекрутингова агенція Borsch шукає в Києві PR-менеджера для благодійного фонду з бездоганною репутацією. На цій роботі фахівець співпрацюватиме за топовими інфлюенсерами та медіа, займатиметься PR-стратегією, генеруватиме інфоприводи, проводитиме та аналізуватиме PR-кампанії. Це робота з акцентом на Digital та СММ, сказано у вакансії.

Також зазначено, що зарплата може бути вищою — залежить від досвіду та результатів.

Сценарист для YouTube, TikTok, 25 000 грн

Медіапродакшн Greative Mind запрошує всіх, хто обожнює дивитися відео в соцмережах та може генерувати ідеї для роликів, відгукнутися на вакансію сценариста для YouTube, TikTok. Вакансія в Києві.

Можна відгукнутися навіть ті, хто раніше не писав сценаріїв, але готовий навчатися, може постійно генерувати цікаві ідеї та любить працювати в команді. Бажаний рівень англійської — Intermediate.

Керуючий академією акторської майстерності, 30 000 — 60 000 грн

Іще одна цікава творча вакансія в Києві — керуючий акторської академії «Квадрат». Працівника чекають завдання з організації ефективної роботи школи: складання та виконання плану виручки, координація діяльності команди, мотивація співробітників та інше.

Шукають кандидатів із досвідом на керівній посаді, навичками аналізу продажів, любовʼю до людей. На цій роботі ви матимете вільний графік, круту та креативну команду, кар’єрний ріст — до партнера компанії, обіцяють у вакансії.

Системний адміністратор, 24 000 грн + премія

Системного адміністратора з технічною освітою та досвідом від 2 років шукає у Дніпрі компанія Touch.

На цій посаді потрібно буде займатися обслуговуванням офісного обладнання (офіс у центрі міста), налаштуванням програмного забезпечення, підключенням оргтехніки, підбором комп’ютерного обладнання. Також до обовʼязків входить робота в магазинах мережі на виїзді — в межах міста Дніпро.

Ретушер предметної фотографії, 37 000 — 44 000 грн

Студія Other Planet запрошує на дистанційну роботу з гнучким графіком досвідченого ретушера, який може працювати зі складними завданнями, відмінно знає Photoshop і вже займався ретушшю предметних фото для інтернет-магазинів, каталогів тощо.

У вакансії обіцяють зарплату від 1000$ до 1200$, роботу в міжнародній команді з приємним керівником, навчання та абонемент у спортзал коштом компанії або відшкодування вартості хоббі.

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