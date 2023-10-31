13 українських сирів визнали кращими у світі на міжнародному конкурсі в Норвегії — Finance.ua

13 українських сирів визнали кращими у світі на міжнародному конкурсі в Норвегії
Цьогоріч 13 українських сирів вибороли звання кращих у світі на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023, який відбувся в Норвегії.
Про це повідомили в Департаменті культури та туризму КОДА.
Загалом було представлено 4502 сири із 43-х країн світу, і 23 з них — з України, повідомили у спільноті поціновувачів сиру «ProCheese».
Головним переможцем серед усіх сирів світу став норвезький напівтвердий сир Nidelven blå із блакитною пліснявою.
Один із суддів відзначив його збалансованість і «фруктові відтінки, можливо, деякі винні характеристики, які дійсно говорять», пише «CNN».
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