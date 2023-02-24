13 млн євро: у Хорватії продають частину «острова кохання» (фото) — Finance.ua

13 млн євро: у Хорватії продають частину «острова кохання» (фото) Сьогодні 18:10 — Нерухомість

Частина унікального острова Хорватії у формі серця в Адріатичному морі виставлена ​​на продаж. Туристи прозвали цю частину Галешняка «островом кохання».

Нежилий острів у каналі Пашман є одним із найбільш впізнаваних хорватських острівців, і частина його пропонується потенційним покупцям для забудови. Стати щасливим власником території можна за 13 мільйонів євро.

Острів, на якому немає розкішних готелів, вілл та ресторанів, користується популярністю, зокрема у знаменитостей.

Бейонсе відсвяткувала свій 39-й день народження на острові, і вона буває там кілька днів або навіть тижнів щороку, Майкл Джордан був там минулого року, а також Джефф Безос,— говорить Сильвестр Кардум, представник власника ділянки землі, виставленої на продаж.

Новому власнику пропонують 40 000 квадратних метрів, які можна використовувати для особистих цілей.

До речі, якщо вам потрібна Зелена картка для поїздок за кордон і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.