13 млн євро: у Хорватії продають частину «острова кохання» (фото) — Finance.ua
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13 млн євро: у Хорватії продають частину «острова кохання» (фото)

Нерухомість
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Частина унікального острова Хорватії у формі серця в Адріатичному морі виставлена ​​на продаж. Туристи прозвали цю частину Галешняка «островом кохання».
13 млн євро: у Хорватії продають частину «острова кохання» (фото)
Нежилий острів у каналі Пашман є одним із найбільш впізнаваних хорватських острівців, і частина його пропонується потенційним покупцям для забудови. Стати щасливим власником території можна за 13 мільйонів євро.
Острів, на якому немає розкішних готелів, вілл та ресторанів, користується популярністю, зокрема у знаменитостей.
Бейонсе відсвяткувала свій 39-й день народження на острові, і вона буває там кілька днів або навіть тижнів щороку, Майкл Джордан був там минулого року, а також Джефф Безос,— говорить Сильвестр Кардум, представник власника ділянки землі, виставленої на продаж.
Новому власнику пропонують 40 000 квадратних метрів, які можна використовувати для особистих цілей.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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