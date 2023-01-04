12 нових авто, які найчастіше шукали українці (інфографіка) — Finance.ua
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12 нових авто, які найчастіше шукали українці (інфографіка)

Технології&Авто
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Події березня були вкриті туманом війни, а більшість дилерських салонів спорожніла через евакуацію, однак ринок вижив: після продажу 560 нових авто протягом першого місяця весни дилери щоразу подвоювали продажі, піднявши їх перед початком літа до 2,5 тисяч легковиків.
Влітку ж попит вийшов на середній рівень у три тисячі нових авто на місяць, якого тримається й досі.
Аналітики AUTO.RIA спостерігали за вподобаннями наших відвідувачів, тож наприкінці року ми змогли скласти детальний рейтинг нових авто, які привертали найбільше уваги.
12 нових авто, які найчастіше шукали українці (інфографіка)
Наведений перелік свідчить про те, що навіть попри війну українські автомобілісти не втратили здатності мріяти: окрім низки доволі доступних авто до нього потрапили кілька легковиків, які, хоч і мають дуже високу ціну, традиційно ваблять затятих ентузіастів.
Авто, про які найчастіше запитували дилерів за кількістю унікальних дзвінків до автосалонів протягом 2022 року:
1. Toyota RAV4: 1 300 дзвінків; 2. Renault Duster: 1217 дзвінків; 3. Kia Sportage: 1 061 дзвінок; 4. Skoda Kodiaq: 835 дзвінків; 5. Toyota Land Cruiser Prado: 743 дзвінки; 6. Hyundai Tucson: 725 дзвінків; 7. Volkswagen Touareg: 691 дзвінок; 8. Kia Ceed: 637 дзвінків; 9. Mitsubishi Outlander: 630 дзвінків; 10. Toyota Camry: 560 дзвінків; 11. Volkswagen Tiguan: 549 дзвінків; 12. Suzuki Vitara: 534 дзвінки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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