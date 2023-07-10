107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять: куди спрямують кошти — Finance.ua
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107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять: куди спрямують кошти

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Уряд погодив перерозподіл освітньої субвенції з держбюджету місцевим скарбницям на суму 107 мільйонів гривень. Гроші, зокрема, скерують на оплату праці вчителям Херсонщини.
Гроші на зарплати спрямують з нарахуваннями освітян у громадах, у яких припустилися помилок під час заповнення персональних даних учнів. А також — вчителям Херсонщини, зокрема й тим, які перебувають на простої.
На оплату праці педагогам Херсонщини додатково спрямують близько 85 мільйонів гривень, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також 7 липня уряд погодив зміни до Порядку та умов надання субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у школах, повідомив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За матеріалами:
Телеканал 24
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