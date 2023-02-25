100% за 9 хвилин: показано можливості смартфона з найшвидшою зарядкою у світі — Finance.ua

100% за 9 хвилин: показано можливості смартфона з найшвидшою зарядкою у світі
Китайці протестували швидкість зарядки флагманського смартфона realme GT Neo 5 з рекордним адаптером потужністю 240 Вт в комплекті.
Цифри вражають:
- з 1 до 30% — 2 хвилини;
- до 54% — 4 хвилини;
- до 84% — 7 хвилин;
- до 100% — 9 хвилин і 30 секунд.
Зауважимо, що така швидкість раніше була недоступна мобільним пристроям: «Будь ласка, відправте це відео Те Муну і Тіму Куку (прим. ред. — керівники Samsung і Apple)», — йдеться у підписі до відео.
Виробник обіцяє, що процес зарядки захищений 60-ю технологіями, а ресурсу акумулятора на 4600 мАг вистачить на 1600 повних циклів зарядки та розрядки.
На вибір покупцям доступні дві версії GT Neo 5: 4600 мАг з тією самою рекордною зарядкою 240 Вт і 5000 мАг з зарядкою 150 Вт. У другому випадку смартфон заряджається до 100% за 16 хвилин.
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