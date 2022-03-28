$10 тисяч за одного: на Одещині накрили канал виїзду українців-призовників — Finance.ua
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$10 тисяч за одного: на Одещині накрили канал виїзду українців-призовників

Вчора 05:15Кримінал
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$10 тисяч за одного: на Одещині накрили канал виїзду українців-призовників$10 тисяч за одного: на Одещині накрили канал виїзду українців-призовників
В Одеській області СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників закордон.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Зловмисники переміщували «нелегалів» у Саратський район Одещини, звідки вивозили в Молдову під виглядом депортації. А вже там передавали волонтерам як біженців.
Вартість «послуг» сягала $10 тисяч за одного призовника.
У Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.
Під час затримання у нього вилучили «блокнот разведчика» та «блокнот старшего радиотелефониста», що використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено п’ять бойових гранат, тротилові шашки із запалами та sim-карти російських і білоруських операторів. Наразі він дає покази слідчим СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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