10 найперспективніших міст Європи для інвестицій у нерухомість — Finance.ua
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10 найперспективніших міст Європи для інвестицій у нерухомість

Нерухомість
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10 найперспективніших міст Європи для інвестицій у нерухомість
10 найперспективніших міст Європи для інвестицій у нерухомість, freepik.com
Повномасштабне вторгнення росії в Україну вплинуло як на політичну, так і економічну сферу Європи. Зміни торкнулися, зокрема, ринку нерухомості. Наразі 7 із 10 опитаних аналітиків переконані, що до кінця 2022 року єврозона увійде у рецесію, що потягне за собою низку несприятливих факторів для інвесторів.
Про це свідчать результати дослідження Інституту міських земель та глобальної консалтингової компанії PwC. У звіті Emerging Trends in Real Estate in 2023 зібрані головні тенденції ринку нерухомості Європи у 2023 році.
Опитані експерти заявили, що війна в Україні надалі впливатиме на європейські ринки житла. Це зумовлено насамперед зростанням цін на енергію, високою інфляцією та зростанням процентних ставок. Прогнози різко контрастують з торішнім аналізом, коли більшість респондентів очікували на покращення ділового клімату після стабілізації епідеміологічної ситуації.

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Загальні інвестиційні перспективи для 30 проаналізованих міст не особливо сприятливі, якщо порівнювати їх із аналізом, опублікованим наприкінці 2021 року.
Респонденти наголосили, що навіть такі «безпечні гавані» для інвесторів як Франкфурт, Мюнхен та Гамбург, перебувають у зоні ризику. До того ж експерти сходяться на думці, що відновлення галузі не відбудеться до початку 2024 року. Проте малоймовірно, що ліквідність взагалі зникне.

10 найбільш перспективних міст Європи для інвестицій у 2023 році:

  • Лондон, Велика Британія;
  • Париж, Франція;
  • Берлін, Німеччина;
  • Мадрид, Іспанія;
  • Мюнхен, Німеччина;
  • Амстердам, Нідерланди;
  • Франкфурт, Німеччина;
  • Гамбург, Німеччина;
  • Барселона, Іспанія;
  • Мілан, Італія.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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