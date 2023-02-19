10 найкращих міст для любителів вуличної їжі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

10 найкращих міст для любителів вуличної їжі

Особисті фінанси
66
Французький Париж визнали світовою столицею вуличної їжі. Найпопулярнішими там стали млинці.
За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці — місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті. Один користувач описав їх як «найкращі млинці» в місті.
Але Париж — це не лише млинці та круасани, це місто також має одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.
Афіни зайняли друге місце в списку, і за даними Tripadvisor, у них 222 заклади вуличної їжі. Основні моменти міської вуличної їжі включають сувлакі, куру, різновид пирога з сирною начинкою та морепродукти на винос. Афіни також відомі своїми солодощами, і туристам варто спробувати лукумадес — різновид смажених грецьких пончиків.
Третє місце посів Рим, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають шматочками, часто за дуже доступними цінами, ідеальну закуску для людей, які дивляться на площі. Туристи також можуть взяти пасту з собою або насолодитися смаженою тріскою в клярі. На десерт туристи можуть скуштувати морозиво в одному з міських джелатерій або взяти цукати з каштанів у пекарні.

10 міст для любителів вуличної їжі

  1. Париж (Франція).
  2. Афіни (Греція).
  3. Рим (Італія).
  4. Барселона (Іспанія).
  5. Будапешт (Угорщина).
  6. Лондон (Англія).
  7. Дубай (ОАЕ).
  8. Лісабон (Португалія).
  9. Мадрид (Іспанія).
  10. Амстердам (Нідерланди).

Довідка Finance.ua:

  • Рейтинг найвпливовіших напрямів у світі. Список очолив Париж, який люблять за вишукану їжу, мистецтво та високу моду.
  • Згідно з даними WTTC, Париж був обраний як найпотужніше місто у світі з сектором подорожей і туризму вартістю майже 36 мільярдів доларів США минулого року. WTTC також прогнозує, що протягом наступних десяти років Париж опуститься на третє місце, навіть, якщо його вартість зросте до понад 49 мільярдів доларів.
Подорожувати також допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку 5%.

Подорожувати з Proizd.ua 🚄

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.