10 найкращих міст для любителів вуличної їжі — Finance.ua

10 найкращих міст для любителів вуличної їжі Сьогодні 21:45 — Особисті фінанси

Французький Париж визнали світовою столицею вуличної їжі. Найпопулярнішими там стали млинці.

За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці — місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті. Один користувач описав їх як «найкращі млинці» в місті.

Але Париж — це не лише млинці та круасани, це місто також має одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.

Афіни зайняли друге місце в списку, і за даними Tripadvisor, у них 222 заклади вуличної їжі. Основні моменти міської вуличної їжі включають сувлакі, куру, різновид пирога з сирною начинкою та морепродукти на винос. Афіни також відомі своїми солодощами, і туристам варто спробувати лукумадес — різновид смажених грецьких пончиків.

Третє місце посів Рим, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають шматочками, часто за дуже доступними цінами, ідеальну закуску для людей, які дивляться на площі. Туристи також можуть взяти пасту з собою або насолодитися смаженою тріскою в клярі. На десерт туристи можуть скуштувати морозиво в одному з міських джелатерій або взяти цукати з каштанів у пекарні.

10 міст для любителів вуличної їжі

Париж (Франція). Афіни (Греція). Рим (Італія). Барселона (Іспанія). Будапешт (Угорщина). Лондон (Англія). Дубай (ОАЕ). Лісабон (Португалія). Мадрид (Іспанія). Амстердам (Нідерланди).

Довідка Finance.ua:

Рейтинг найвпливовіших напрямів у світі. Список очолив Париж, який люблять за вишукану їжу, мистецтво та високу моду.

Згідно з даними WTTC, Париж був обраний як найпотужніше місто у світі з сектором подорожей і туризму вартістю майже 36 мільярдів доларів США минулого року. WTTC також прогнозує, що протягом наступних десяти років Париж опуститься на третє місце, навіть, якщо його вартість зросте до понад 49 мільярдів доларів.

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