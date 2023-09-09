10 найкращих автомобілів для таксі (інфографіка) — Finance.ua

10 найкращих автомобілів для таксі (інфографіка) Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

Для роботи в таксі знадобиться надійна, економічна й комфортна машина, яка дозволить заробляти та забезпечить гарний рівень комфорту клієнтам. Пропонуємо вашій увазі ТОП-10 автомобілів для роботи в службі таксі, які стануть надійним та вигідним транспортним засобом для пасажирських перевезень.

Найкращі машини для таксі: основні вимоги

Вимоги до автотранспорту для перевезення пасажирів:

Вартість. Чим вона нижча, тим швидше ваш бізнес приноситиме прибуток. Але дуже дешевий автомобіль може значно зменшити кількість клієнтів і бути дорогим в експлуатації.

Пробіг автомобіля. Купівля вживаного автомобіля для служби таксі — прийнятний варіант.

Однак пробіг повинен бути помірним, щоб ваш вірний помічник не проводив багато часу в автомайстерні. Крім того, багато агрегаторів висувають обмеження за віком автомобіля.

Витрати експлуатацію. Занадто складні та дорогі в обслуговуванні автомобілі довго окуплятимуться і приноситимуть менше прибутку.

Витрати палива. Ще один важливий критерій, який чинить безпосередній вплив на рівень ваших доходів.

Комфорт. У машині має бути комфортно як водію, так і пасажирам, що робить поїздку комфортною та безпечною.

Об'єм багажного відділення. Він не завжди важливий, але в деяких випадках буде визначальним під час замовлення таксі.

Можливість продажу. Через 1 — 2 роки машину доведеться змінити на нову. Безумовно, чим вищою буде її ціна, тим краще.

Де купити машину для таксі

Для покупки вживаного авто кожен вибирає найбільш прийнятний для себе варіант. Сьогодні для цього доступні такі ринки:

США. Вторинний ринок автомобілів Північної Америки — один із найпривабливіших за асортиментом та ціновими пропозиціями. На онлайн-аукціонах можна купити недорогі транспортні засоби в ідеальному технічному стані, у тому числі машини, для яких настав страховий випадок, із незначними зовнішніми пошкодженнями. Європа. Можливість купити авто, яке експлуатувалося в ідеальних умовах. Ще одна перевага — як правило, європейські продавці сумлінно вказують на всі наявні недоліки. Корея. Південнокорейський автопром працює переважно на внутрішній ринок, тому на аукціонах можна купити унікальні екземпляри з комплектацією, яка недоступна в Україні. Особливий інтерес становлять автомобілі з установленим у заводських умовах газобалонним обладнанням. Китай. Якщо у ваших планах купівля електромобіля, то найоптимальнішим варіантом буде Китай. За останнє десятиліття в Китаї з’явилося безліч виробників електрокарів, які за своїми технічними характеристиками нічим не поступаються найвідомішим світовим брендам, при цьому їхня вартість значно нижча.

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Avtosota За матеріалами:

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