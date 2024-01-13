10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список — Finance.ua

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список Сьогодні 15:20 — Світ

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список, www.moyaeuropa.com.ua

Щорічний звіт ЄС про якість життя в європейських країнах показав, що близько 90% жителів ЄС задоволені життям у своєму місті. При цьому, аналітики зауважили, що менші міста почали сприйматися людьми, як кращі варіанти у багатьох аспектах.

Зокрема у питаннях охорони здоров’я, безпеки, доступності житла та державного управління. До того ж такі міста є найкращим варіантом для літніх людей, сімей з дітьми та мігрантів.

Які міста потрапили до 10-ки лідерів, а які, навпаки, не рекомендовані до переїзду у 2024 році - розповідаємо далі у матеріалі з посиланням на SchengenVisaInfo

Рейтинг найкращих міст для життя

Почесне перше місце посіло швейцарське місто Цюрих. Так, ґрунтуючись на задоволеності місцевих жителів своїм життям, це місто було визнано не тільки найдорожчим у світі, але й найкращим для переїзду у 2024 році. Тут 97% опитаних жителів повністю задоволенні містом.

Читайте також Які країни в Європі є найщасливішими: індекс Євростату

Друге та третє місце розділили між собою Копенгаген (Данія) та Гронінген (Нідерланди) — по 96% задоволених жителів.

Далі рейтинг лідерів виглядає так:

Гданськ (Польща) — 95%

Лейпциг (Німеччина) — 95%



Стокгольм (Швеція) — 95%



Женева (Швейцарія) — 95%



Росток (Німеччина) — 94%



Клуж-Напока (Румунія) — 94%



Брага (Португалія) — 94%



При цьому Гронінген, Брага та Гданськ потрапили в десятку міст, які вважаються найкращими для переїзду та проживання іммігрантів. У цьому списку також відзначили Кардіфф, Глазго та Тайнсайд (Велика Британія), Лісабон (Португалія), Барселона (Іспанія), Гамбург (Німеччина) та Гельсінкі (Фінляндія).

Куди не варто переїжджати у 2024 році

Найнижчий рівень задоволеності життям у своєму місті зафіксовано в Палермо, Римі та Неаполі (Італія), Афінах (Греція), Стамбулі (Туреччина), Тирані (Албанія), Белграді (Сербія), Скоп'є (Північна Македонія), Мішкольці (Угорщина) та Подгориці (Чорногорія).

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.