10 міфів про ремені безпеки — Finance.ua

10 міфів про ремені безпеки Вчора 04:48 — Технології&Авто

Патрульна поліція України назвала 10 міфів про використання ременів безпеки.

Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового — в 1,8 раза, а при перекиданні авто — в 5 разів.

Санкція ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень. Та чи вартує ваше життя ці кошти?

Міф № 1. Ремень заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне

Сучасні паски знімаються одним клацанням. Найбільшу небезпеку становить саме удар, що передує пожежі або падінню у воду.

Міф № 2. На невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати

Непристебнутий водій при лобовому зіткненні має дуже високі шанси розбити головою скло та в 9 із 10 випадків загинути.

Міф № 3. Пристебнутий дорослий може втримати дитину на руках

Навіть при зіткненні на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг діятиме сила в 135 кілограмів. Втримати таку вагу неможливо.

Міф № 4. При подорожах на невеликі відстані паски безпеки непотрібні

Згідно зі статистикою, 75% випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його дому.

Міф № 5. Пасажирам, які сидять на задньому сидінні, пристібатися необов’язково

Це вкрай небезпечно не тільки для самих пасажирів: водія може вбити навіть дитина, що вилетіла з заднього сидіння. Також не варти забувати про перевертання машини — тут альтернативи не існує.

Міф № 6. Найбільш безпечне місце в авто — за водієм

Це місце в авто тільки здається безпечнішим. Пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, у разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів чи водія. У 75% випадків викидання з авто люди гинуть.

Міф № 7. При аварії краще бути викинутим з автомобіля

Безумовно, статистика свідчить, що в пасажира, який опинився під час ДТП поза салоном є шанс на збереження життя. 1 зі 100. Готові ризикнути? Найбільша небезпека під час аварії — це удар о частини салону.

Міф № 8. Якщо в машині є подушки безпеки, то ремені не потрібні

Подушка при розкритті рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. А це удар боксера-важковаговика. Ремінь безпеки не дає «зустрітися» з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з пасками безпеки, а не замість них.

Міф № 9. Ремінь безпеки може у випадку аварії травмувати людину

Ремінь справді може спричинити опіки чи зламати ключицю та травмувати шийний відділ хребта, адже під час різкого гальмування тіло за інерцією продовжує рухатися вперед. Однак, ці травми ніщо в порівнянні з тими ушкодженнями, що чатують на пасажирів та водія без ременів.

Міф № 10. Користуватися ременем безпеки незручно

Звикнути до ременя можна шляхом регулярного його використання. У такому випадку в непристебнутої людини виникатиме почуття дискомфорту за відсутності ременя.

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