10 компаній, які скоротили найбільше працівників за останній рік — Finance.ua

10 компаній, які скоротили найбільше працівників за останній рік Сьогодні 23:02 — Фондовий ринок

10 компаній, які скоротили найбільше працівників за останній рік

У 2022 році звільнення технічних працівників стали новою реальністю, і, схоже, це продовжується і у 2023 році.

Компанії, такі як Amazon і Meta, здійснюють звільнення працівників з метою заощадження коштів і підвищення ефективності діяльності. Це пов’язано зі страхом рецесії, внаслідок високої інфляції та підвищенням процентних ставок.

Amazon

На початку 2023 року Amazon оголосила про плани скоротити ще 9000 співробітників на додаток до раніше оголошених звільнень, які почалися в листопаді 2022 року та продовжилися до січня. Ця подія торкнулась понад 18 000 співробітників.

Таке рішення з боку компанії було прийнято з ціллю оптимізувати витрати.

Під час пандемії коронавірусу, Amazon почав наймати працівників. Станом на кінець 2021 року глобальна кількість співробітників компанії зросла до понад 1,6 мільйона, порівняно з 798 000 у четвертому кварталі 2019 року.

Crypto.com

Сінгапурська біржа цифрових активів Crypto.com звільнить 20% своєї робочої сили.

Про це повідомив її співзасновник і головний виконавчий директор Кріс Марсалек у своєму блозі. Він не назвав реальну кількість скорочених робочих місць.

За його словами, криптобіржа розвивалася «амбітно», але не змогла пережити крах криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда FTX без подальших скорочень.

Meta

Співробітники Meta знову готуються до тисячі додаткових звільнень, оскільки компанія знаходиться в скрутному становищі, тому продовжує скорочувати витрати.

Згідно зі звітом CNBC, Meta у квітні розпочала новий раунд звільнень. Компанія негайно скоротить 4000 робочих місць у рамках плану звільнень, який передбачає 10 000 робочих місць, про який у компанії оголосили на початку 2023 року.

Microsoft

Корпорація Microsoft скорочує 10 000 робочих місць з метою зменшення витрат після пандемії та через слабкість глобальної економіки.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла заявив у своєму блозі, що клієнти збільшили свої витрати на цифрові технології після спалаху коронавірусу у 2020–2021 роках, але тепер вони стрімко падають.

Dell

Dell скоротить близько 6650 робочих місць, або близько 5%робочої сили в усьому світі, через падіння попиту на її персональні комп’ютери.

Компанія переживає ринкові умови, які «продовжують погіршуватися з невизначеним майбутнім», — написав один з операційних директорів Джефф Кларк у пам’ятці для співробітників, згідно з заявою SEC.

Salesforce

Salesforce оголосила, що скорочує близько 10% своєї робочої сили, що вплине на понад 7000 співробітників, а також закриє офіси на «певних ринках».

У листі до співробітників генеральний директор Salesforce Марк Беніофф згадав про «складне» середовище, в якому компанія працює.

Twitter

Ілон Маск, після того як купив Twitter, прийняв кілька важливих рішень, пов’язаних зі змінами в корпоративній політиці. Він скоротив близько 3700 співробітників, це приблизно половина персоналу.

Й значно більше співробітників звільнилося після того, як Маск змінив деякі правила щодо роботи з дому та написав, що він очікує, що всі працівники будуть дотримуватися «жорсткого» робочого середовища.

Маск заявив, що «немає іншого вибору», окрім як звільнити співробітників, оскільки компанія втрачає 4 мільйони доларів на день .

Snap

Згідно зі звітом, опублікованим у Verge, Snap звільняє 20% своєї робочої сили, що дорівнює понад 1000 співробітників.

Звільнення торкнеться певних відділів, включаючи спеціалістів з обладнання та розробників.

У Snap був важкий рік, останній раз компанія втратила як дохід, так і прибуток у другому кварталі 2022 року. У своєму листі для інвесторів за другий квартал 2022 року Snap повідомила, що не надаватиме вказівок на поточний квартал, і сказала, що «передбачуваність залишається неймовірно складною».

Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск наказав керівникам призупинити всі найми та підготуватися до скорочення робочих місць, про це стало відомо Reuters.

Маск посилався на «надзвичайно погане передчуття» щодо економіки.

Згідно з офіційними даними The Wall Street Journal, скорочення стосуватиметься близько 6000 співробітників.

Zoom

Популярна платформа для відеоконференцій звільняє 15% своєї робочої сили, це близько 1300 працівників.

Про це повідомив генеральний директор Zoom Ерік Юань у своєму блозі.

Шалений ріст Zoom був викликаний карантином, пов’язаним із Covid-19, але зараз компанія не так користується попитом, оскільки життя у більшості куточках світу нормалізувалося.

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