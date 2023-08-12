10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації — Finance.ua

10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації

При виборі транспортного засобу покупці часто зважають на його здатність зберігати вартість з плином часу. Деякі моделі автомобілів демонструють дивовижну стійкість до перепродажу, навіть після 5 років активного використання. Платформа CarEdge нещодавно оприлюднила список цих високоліквідних автомобілів.

Комплексний аналіз включав ретельне порівняння цін як на нові автомобілі, так і на ті, що вже півтора десятиліття перебувають на автомобільному ринку. Серед 20 найбільш ліквідних автомобілів, що очолюють хіт-парад, переважають японські марки. Toyota і Chevrolet закріпилися в якості домінуючих претендентів.

Однак варто зазначити, що Porsche 911, символ досконалості спортивних автомобілів, і скромний за ціною Kia Rio мають спільну рису — кожен з них втратив лише 15% від своєї початкової вартості протягом п’яти років.

У сучасному ландшафті високоліквідних автомобілів місця розподілилися наступним чином:

Porsche 911: Продемонстрував знецінення на 15% (початкова вартість — $210 554, а зараз — $178 971).

Продемонстрував знецінення на 15% (початкова вартість — $210 554, а зараз — $178 971). KIA Rio: Зазнав зниження вартості на 15,2% (початкова ціна — $23 105, зараз — $19 595).

Зазнав зниження вартості на 15,2% (початкова ціна — $23 105, зараз — $19 595). Honda Civic: Зазнав зниження вартості на 16% (з $28 992 до $24 353).

Зазнав зниження вартості на 16% (з $28 992 до $24 353). GMC Canyon: Зафіксовано зниження вартості на 16,5% (початкова ціна — $45 975, зараз — $38 412).

Зафіксовано зниження вартості на 16,5% (початкова ціна — $45 975, зараз — $38 412). Chevrolet Camaro: Зафіксована втрата вартості на 16,5% (початкова ціна — $48 225, нині - $40 253)

Volkswagen Jetta: Знизився в ціні на 16,7% (початкова вартість становила $26 752, зараз — $22 274).

Знизився в ціні на 16,7% (початкова вартість становила $26 752, зараз — $22 274). Toyota Prius : Продемонстрував знецінення на 17,1% (початкова ціна — $32 992, зараз — $27 350).

: Продемонстрував знецінення на 17,1% (початкова ціна — $32 992, зараз — $27 350). Ford F-250: Зазнав зниження вартості на 17,2% (з $75 411 до $62 448).

Зазнав зниження вартості на 17,2% (з $75 411 до $62 448). Honda CR-V: Зафіксовано зниження вартості на 17,7% (початкова ціна — $39 960, зараз — $32 907)

Chevrolet Colorado: Зафіксована втрата вартості на 17,7% (початкова ціна — $44 708, нині - $36 777).

І ця тенденція продовжується вниз по списку, відображаючи порівняльну стабільність і збереження вартості різних моделей автомобілів протягом п’яти років.

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Avtosota За матеріалами:

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