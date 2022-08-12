1-е півріччя «Енергоатом» закінчив зі збитками 4,8 млрд гривень — Finance.ua
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1-е півріччя «Енергоатом» закінчив зі збитками 4,8 млрд гривень

Фондовий ринок
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1-е півріччя «Енергоатом» закінчив зі збитками 4,8 млрд гривень
1-е півріччя «Енергоатом» закінчив зі збитками 4,8 млрд гривень
У січні-червні 2022 року національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» отримала 4,759 млрд гривень збитку проти 1,123 млрд гривень прибутку в січні-червні 2021 року.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перше півріччя 2022 року.
Також у 1-му півріччі «Енергоатом» збільшив чистий дохід у 2,8 раза, або на 4,361 млрд гривень, до 67,618 млрд гривень.
Нагадаємо, 2021 рік «Енергоатом» закінчив із чистим прибутком 5,914 млрд гривень проти збитку в розмірі 4,845 млрд гривень у 2020 році.
У 2021 році порівняно з 2020 роком компанія збільшила чистий дохід на 82,1%, або на 37,47 млрд гривень, до 83,118 млрд гривень.
2021 року порівняно з 2020 роком «Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 13,1% до 86,4 млрд кВт-год.
«Енергоатом» є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатуються 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 — ВВЕР-440 загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт та 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт
За матеріалами:
Українські Новини
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