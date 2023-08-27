1,4 мільярда людей доведеться перекваліфікуватися через запровадження ШІ — дослідження IBM — Finance.ua

1,4 мільярда людей доведеться перекваліфікуватися через запровадження ШІ — дослідження IBM Сьогодні 02:40 — Технології&Авто

1,4 мільярда людей доведеться перекваліфікуватися через запровадження ШІ — дослідження IBM

IBM Institute for Business Value провели глобальне дослідження: в одному брали участь 3000 керівників з 28 країн, в іншому — 21 000 працівників із 21 країни.

Згідно з результатами, 4 з 10 співробітникам, це приблизно 1,4 млрд людей, доведеться перекваліфікуватися через те, що компанії запроваджують генеративний ШІ.

Дослідження показало, що генеративний ШІ може вплинути на 300 млн робочих місць по всьому світу, але 87% керівників вважають, що більшість позицій будуть доповнені, а не замінені. Очікується, що ШІ найбільше негативно вплине на працівників початкового рівня впродовж найближчих кількох років. Про це заявили 77% опитаних керівників.

Крім того, дослідження показало, що ті, хто перекваліфікується та адаптується до нових технологій, не тільки збережуть роботу, а також зможуть збільшити свій дохід.

«Зміни в роботі, зумовлені технологіями, дають надбавку до доходу в середньому на 15%», — йдеться у звіті, додаючи, що ті, хто зосереджується на ШІ, «побачать на 36% вищий темп зростання доходу, ніж їхні колеги», — пише TechSpot.

Ще один цікавий висновок — зменшення важливості STEM-навичок. У 2016 році вони вважалися найважливішою вимогою, але у 2023 році все змінилося. Управління часом і вміння розставляти пріоритети тепер є найважливішими навичками, за якими слідують вміння працювати в команді та ефективно комунікувати.

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