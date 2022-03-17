Канада ввела санкції проти військового керівництва Білорусі — Finance.ua
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Канада ввела санкції проти військового керівництва Білорусі

Вчора 17:12
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Канада посилює санкції проти Білорусі через підтримку нею російського вторгнення в Україну.
Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
«Світ з жахом спостерігає за безглуздим насильством, яке відбувається в Україні. У той час як Канада запроваджує суворі санкції проти російського режиму, керівники білорусів також мають бути притягнуті до відповідальності за сприяння невиправданим нападам путіна. Канада вимагає від Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми не вагатимемося у вживанні подальших заходів», — сказала Жолі.
У канадському МЗС уточнили, що нові канадські санкції поширюватимуться на 22 високопосадовців міністерства оборони білорусі, «які підтримали напад, дозволивши використати свою державу як пусковий майданчик для російського вторгнення».
Під санкції потрапили: помічник міністра оборони Білорусі з військових питань Олег Воїнов, заступник командира ВПС та ППО Анатолій Булавко, заступник командувача військ з ідеологічної роботи Леонід Касинський, помічник міністра оборони Ігор Можиловський та низка інших військових керівників Білорусі.
Канадське майно та кошти всіх осіб, які потрапили під санкції, заморожується, а їм самим закривається в’їзд у країну. «Сьогоднішнє рішення дає чіткий сигнал поплічникам президента путіна: ті, хто підтримує порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, будуть притягнуті до відповідальності», — зазначили у МЗС Канади.
За матеріалами: Укрінформ
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